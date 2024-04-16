Гости тоя массово отравились в Экибастузе: около 30 человек попали в больницу
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В Экибастузе больше 30 человек обратились за медпомощью после тоя в ресторане. У них диагностировали отравление. В облздраве и управлении СЭК прокомментировали ситуацию.
Изначально информация о массовом отравлении в одном из заведений Экибастуза появилась в соцсетях - пост от имени хозяев торжества опубликовала Instagram-страница ekibas_v_teme.
По словам автора поста, 13 апреля они провели в одном из городских ресторанов кыз узату. На мероприятие были приглашены около 200 гостей, и практически все почувствовали признаки отравления после свадьбы - температура, озноб, судороги, рвота и диарея.
"Больше 25 человек лежат в инфекционной больнице в городе Экибастуз, многие приехали из городов Караганда, Астана, Павлодар и Аксу, и многих госпитализировали. Просим принять меры", - говорится в посте.
Под постом появился комментарий управления санитарно-эпидемиологического контроля Экибастуза.
"По случаю пищевого отравления управлением проводится внеплановая проверка в соответствии с предпринимательским Кодексом Республики Казахстан в отношении ресторана", - заверили в ведомстве.
Помимо этого ситуацию прокомментировали изданию Pavlodarnews.kz в Управлении здравоохранения Павлодарской области.
"С 14 апреля в инфекционное отделение Экибастузской городской больницы массово обращаются пациенты с признаками пищевого отравления и бактериально-кишечной инфекции: многократная рвота, выраженная слабость, боли в животе, повышение температуры.
При сборе эпидемиологического анамнеза выяснилось, что все они были гостями мероприятия, проходившего 13 апреля в одном из кафе города.
Пациенты после осмотра в приемном отделении и оказании экстренной медицинской помощи госпитализированы в инфекционное отделение", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что с 14 апреля в больницу обратились 32 человека, лишь четверо из них отказались от госпитализации, остальные на данный момент получают лечение. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2085377-gosti-toya-massovo-otravilis-v-ekibastuze-okolo-30-chelovek-popali-v-bolnitsu/