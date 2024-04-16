Гости тоя массово отравились в Экибастузе: около 30 человек попали в больницу

В Экибастузе больше 30 человек обратились за медпомощью после тоя в ресторане. У них диагностировали отравление. В облздраве и управлении СЭК прокомментировали ситуацию.

Изначально информация о массовом отравлении в одном из заведений Экибастуза появилась в соцсетях - пост от имени хозяев торжества опубликовала Instagram-страница ekibas_v_teme.

По словам автора поста, 13 апреля они провели в одном из городских ресторанов кыз узату. На мероприятие были приглашены около 200 гостей, и практически все почувствовали признаки отравления после свадьбы - температура, озноб, судороги, рвота и диарея.

"Больше 25 человек лежат в инфекционной больнице в городе Экибастуз, многие приехали из городов Караганда, Астана, Павлодар и Аксу, и многих госпитализировали. Просим принять меры", - говорится в посте.

Под постом появился комментарий управления санитарно-эпидемиологического контроля Экибастуза.

"По случаю пищевого отравления управлением проводится внеплановая проверка в соответствии с предпринимательским Кодексом Республики Казахстан в отношении ресторана", - заверили в ведомстве.

Помимо этого ситуацию прокомментировали изданию Pavlodarnews.kz в Управлении здравоохранения Павлодарской области.

"С 14 апреля в инфекционное отделение Экибастузской городской больницы массово обращаются пациенты с признаками пищевого отравления и бактериально-кишечной инфекции: многократная рвота, выраженная слабость, боли в животе, повышение температуры.

При сборе эпидемиологического анамнеза выяснилось, что все они были гостями мероприятия, проходившего 13 апреля в одном из кафе города.

Пациенты после осмотра в приемном отделении и оказании экстренной медицинской помощи госпитализированы в инфекционное отделение", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что с 14 апреля в больницу обратились 32 человека, лишь четверо из них отказались от госпитализации, остальные на данный момент получают лечение. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.