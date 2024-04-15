Паводки в Казахстане: почему так много воды в этом году, рассказали ученые

На брифинге в Республиканском информационном штабе свои пояснения относительно беспрецедентного по своим масштабам паводка в ряде регионов страны в этом году дал главный научный сотрудник лаборатории природных опасностей Института географии и водной безопасности Николай Попов, передает NUR.KZ со ссылкой на СЦК.

По словам ученого, на силу паводка влияет в том числе количество выпавшего снега. В этом году снега, особенно в северных частях Казахстана, выше нормы в несколько раз.

"Исходя из этого, паводок связан, прежде всего, с интенсивным таянием, когда пришла весна. И еще важный момент: совпадение выпадения атмосферных осадков и предварительное увлажнение почвы. Если, особенно в тех местах, где перед снегом были заморозки, почва промерзла, то при таянии возникает такой слой, который позволяет воде быстро скатываться в реки. Исходя из этого формируется паводковая волна. В настоящее время мы видим, как по Есилю двигается такая волна", – сказал спикер.

Такая же волна движется и по реке Жайык, которую формируют в основном талые воды, образовавшиеся на территории России.

"Паводок – это природный феномен. Вопрос в том, что это относительно редкое явление. И действительно за последние 80 лет такого не отмечалось. Гидрологи оперируют такими данными, как, например, повторяемость и обеспеченность. Обеспеченность – это в процентах: например, раз в сто лет такой паводок может быть, раз в пятьдесят лет. Эти все паводки просчитаны. Но заранее предугадать, когда это случится, очень сложно, потому что нужен прогноз не только текущего дня. Это не единичный случай.

Северная Евразия вся под паводками находится. Очень много неприятностей на территории России, города затоплены. Такая картина и у нас. Отрадно, что правительство не бросает людей в этой ситуации и направляло все силы и средства, чтобы обеспечить безопасность людей", – резюмировал ученый.