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Опасную езду водителя засняли на видео в Алматы

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Автомобиль нарушителя
Автомобиль нарушителя. Кадр из видео: t.me/egovpress

В Сети распространился ролик с участием жителя Алматы, который за рулем автомобиля совершает опасные резкие маневры на дороге. В полиции сообщили о проверке, передает NUR.KZ.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале EGOV.PRESS. На кадрах – автомобиль, водитель которого средь бела дня совершает опасные маневры на дороге в Алматы, резко подрезая другие машины. Ездил "трюкач" в противоположном направлении.

На ролик отреагировали в полиции.

"По данному факту проводится проверка. Правонарушитель непременно будет задержан и привлечен к ответственности. Вместе с тем, отметим, что такое вопиющее поведение – непозволительно и создает реальную угрозу участникам дорожного движения", – сообщили в департаменте полиции Алматы.

Добавим, в прошлом году в Караганде полицейские установили личность водителя, который на видео вылез из движущегося автомобиля, перелез через крышу и снова залез в авто.

В январе в Шымкенте водитель скутера проехался на заднем колесе по оживленной дороге. Его оштрафовали. Недавно в этом же городе одного из жителей обязали выплатить штраф во второй раз за незаконные "мигалки" на крыше авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2085323-opasnye-tryuki-na-avto-ispolnil-zhitel-almaty-na-video-kotorye-uvidela-politsiya/

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