"Охотзоопром" отреагировал на обвинение инспекторов в массовой гибели сайгаков в ЗКО

В республиканском предприятии "Охотзоопром" отреагировали на информацию, что в ЗКО произошла массовая гибель сайгаков из-за съемки дроном, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Ранее стало известно, что в Западно-Казахстанской области обнаружили около тысячи тушей погибших сайгаков.

Издание "Уральская неделя" сообщало, что, по одной из версий, причиной гибели сайгаков могла стать съемка животных.

"Дрон, которым сотрудники "Охотзоопрома" проводили съемку сверху, спугнул стало сайгаков. Испуганные животные массово стали переправляться через водоем и часть из них была задавлена и потонула в воде", - говорится в материале издания.

В "Охотзоопроме" опровергли эту информацию. Заявление предприятия появилось на его странице в Instagram.

"Указанный факт не соответствуют действительности. На территории Западно-Казахстанской области в 2024 году не проводились работы по съемке сайги с воздуха с использованием дронов.

Имеющиеся на балансе "Охотзоопрома" дроны находятся в головном офисе предприятия в Алматы.

Лица, распространяющие заведомо ложную информацию, будут привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством РК", - заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жители села Муратсай на западе Казахстана обнаружили в местном водоеме сотни туш погибших сайгаков. Люди боятся, что туши могут стать источником инфекций.

В акимате Бокейординского района заявили, что на место уже направлены специалисты.

"Мы будем подсчитывать павших животных. Далее совместно с "Охотзоопром", санврачами и ветврачами будем ликвидировать туши. Водоем также будет очищен, после чего специалисты будут брать пробы почвы и воды", – отметили в ведомстве.