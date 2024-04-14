Сотни мертвых сайгаков обнаружили в водоеме в ЗКО

В Бокейординском районе Западно-Казахстанской области обнаружили около тысячи погибших сайгаков. Жители района боятся за свой скот, передает издание "Мой город".

Туши сайгаков нашли жители села Муратсай на местном водоеме. Пить воду сюда приходит и домашний скот. Люди боятся, что туши могут стать источником инфекций.

Отмечается, что только за сутки на водоеме обнаружилось несколько сотен туш мертвых сайгаков.

В акимате Бокейординского района журналистам сообщили, что в курсе сложившейся ситуации. Сегодня на место были направлены представители местного исполнительного органа.

"Ежегодно в весеннее время сайгаки мигрируют с территории нашего района в Жанибекский район. Там у них проходит окот. Вчера как раз они перебегали через село Муратсай и водохранилище Муратсай. Многих животных затоптали, некоторые утонули.

Сейчас мы будем подсчитывать павших животных. Далее совместно с Охотзоопром, санврачами и ветврачами будем ликвидировать туши. Водоем так же будет очищен. После чего специалисты будут брать пробы почвы и воды", – сообщили в районном акимате.

По предварительным подсчетам, погибли около тысячи голов сайгаков.