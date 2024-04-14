Разрушенную талыми водами дорогу начали восстанавливать в Атырауской области

В Атырауской области нацкомпания "КазАвтоЖол" восстанавливает дороги, разрушенные талыми водами, передает NUR.KZ со ссылкой на национальную компанию.

Как сообщается в Telegram-канале "КазАвтоЖола", 4 апреля из-за резкого увеличения талых вод произошел перелив через дорожное полотно на автодороге "Атырау-Доссор-Кульсары-Актау" в участке км 101-103, что привело к разрушению двух участков общей длиной 20 метров.

С 12 апреля 2024 года, после спада уровня талых вод, специалисты филиала "КазАвтоЖол" начали активные работы по восстановлению дорожного полотна для обеспечения проезда транспорта.

"На данный момент установлено 12 единиц металлических водопропускных труб диаметром 1 метр. Для выполнения работ задействовано 31 единица спецтехники (5 погрузчиков, 20 самосвалов, 2 катка, 1 автогрейдер, 1 кран, 1 экскаватор, 1 трал) и 39 человек личного состава.

Также на участке заготовлено 1 500 м3 фракционного и инертного материала", - сообщили в компании.

Кроме того, на железнодорожном тупике происходит отгрузка материалов: 1 035 кубометров щебня и 600 кубометров бутового камня уже поставлены, а дополнительные 400 кубометров бутового камня находятся в пути.

После завершения работ движение будет осуществляться под патрулированием полиции через город Кульсары по улицам И. Тайменова и ул. Куржуманова.

Специалисты "КазАвтоЖол" планируют открыть дорогу до 15 апреля.