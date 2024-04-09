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Детей из пострадавших от паводков регионов Казахстана размещают в оздоровительных центрах

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Ученики в школе
Школьники. Иллюстративное фото: pexels.com

Детей из регионов, пострадавших от паводков, размещают в оздоровительных центрах – их также обеспечивают школьными принадлежностями, питанием и одеждой, передает NUR.KZ со ссылкой на Минпросвещения.

Министерством просвещения продолжается работа по размещению детей в детских оздоровительных центрах.

За последние сутки в национальный оздоровительный центр Алматы прибыли дети из ЗКО. Более 80 детей разместились в лагере "Жасдаурен" Акмолинской области.

Всего в первом потоке 11 детских оздоровительных центров примут 600 детей из Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Актюбинской областей.

Минпросвещения совместно с КТЖ организован бесплатный проезд для детей в детские оздоровительные центры. Они обеспечены необходимыми школьными принадлежностями, питанием и одеждой для качественного получения образования.

Для детей, находившихся в эвакуационных пунктах, прорабатывается вопрос размещения в общежитиях инновационных школ-лицеев республиканского значения с организацией учебного процесса. Сегодня детей начали принимать специализированные школы "Дарын".

"Особую благодарность выражаем педагогам и всем работникам сферы образования! Сегодня порядка 20 тысяч работников образования участвуют в противопаводковых мероприятиях в качестве волонтеров, в том числе более 10 тысяч – в пунктах эвакуации", – сообщили в ведомстве.

Сообщается также, что для оказания психологической помощи детям и пострадавшим на местах работают более 300 школьных психологов. Организована активная работа уполномоченных по правам ребенка. Детей из пострадавших сел обеспечили необходимыми школьными принадлежностями, а также техническими средствами для дистанционного обучения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2081828-detey-iz-postradavshih-ot-pavodkov-regionah-kazahstana-razmeschayut-v-ozdorovitelnyh-tsentrah/

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