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Кампания "Алматы – наш общий дом" стартовала в южной столице

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Вид на Алматы
Алматы. Фото: акимат Алматы

С 8 апреля по 8 мая в городе пройдет кампания "Алматы - наш общий дом". Она охватит все районы города, принять участие в кампании сможет каждый житель и гость Алматы, сообщает городской акимат.

Главная цель кампании "Алматы – наш общий дом" - формирование ценностей бережного отношения к городской инфраструктуре, воспитание высокой гражданской ответственности и экологической культуры среди населения, поддержка частных экологических инициатив и создание условий для их реализации.

Кампания поделена на 4 основных этапа:

  1. "Наш город – наши улицы" (8-14 апреля) - неделя уборки и приведения в порядок городской инфраструктуры: дорог, надземных и подземных пешеходных переходов, остановочных павильонов, светофоров, осветительных приборов, указателей, туристических тотемов, общественных туалетов. Будет произведена замена люков и ремонт мусорных баков с проведением дезинфекции и дезинсекции.
  2. "Наш город – наш двор, наш дом" (15-21 апреля): неделя посадки саженцев. Будут отремонтированы и приведены в порядок дворы и детские площадки. Желающим озеленить дворы и палисадники будет выдан посадочный материал, желающим покрасить заборы частных домов предоставят лакокрасочный материал. В этот период также стартуют различные творческие и экологические мероприятия – запланировано открытие креативного экохаба и аллеи молодоженов "Жас жұбайлар", плоггинг "Экомарафон", проект по сбору пищевых отходов в кафе и ресторанах; акции "Чистые игры", "Сдай просроченные лекарства – спаси природу"; конкурсы "Лучший двор", "Лучший палисадник", "Лучший работник коммунальной службы", конкурс школьных рисунков"Зеленая планета – наш общий дом" и многое другое. 20 апреля запланирован общегородской субботник.
  3. "Наш город – наши горы, реки и озера" (22-28 апреля): неделя очистки набережных и водоемов, парков, скверов и предгорий.
  4. "Наш город – наша гордость" (29 апреля – 8 мая): неделя очистки памятников и объектов культуры. На завершающей неделе состоится запуск городских фонтанов и награждение призами самых активных жителей города, принявших участие в мероприятиях кампании.

По итогам кампании ожидается мойка и ремонт 1765 остановочных павильонов, 480 светофорных объектов, 56 подземных и 78 надземных переходов, 1500 мусорных площадок, 24 747 урн, 15 454 скамеек, 161 памятника. Коммунальные службы города проведут уборку 153 парков и скверов, 1349 км арычной сети, 4468 км улиц и тротуаров, 235 дорожных люков. В рамках кампании будет модернизировано 3420 светоточек, 650 вывесок, высажено более 20 тысяч саженцев деревьев и кустарников. 1 мая в городе запустят 65 фонтанов.

Дополнительная информация о формате проведения, условиях участия, локаций кампании «Алматы – наш общий дом» будет размещена на сайте аlmaty.kz, в социальных сетях акимата Алматы. Перейти на веб-сайт также можно будет по специальному QR-коду на баннерах, постерах и афишах.

Хештеги для активных участников кампании в социальных сетях: #АлматыНашОбщийДом, #НасМногоГородОдин, #АлматыБіздіңОртақҮйіміз, #БізКөппізҚалажалғыз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2080910-kampaniya-almaty-nash-obschiy-dom-startovala-v-yuzhnoy-stolitse/

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