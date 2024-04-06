Антитеррористические учения пройдут в одном из ТРЦ Астаны

Сегодня, 6 апреля, в ТРЦ Mega Silk Way в Астане пройдут антитеррористические учения, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Как сообщили в штабе, 6 апреля с 05:00 до 10:00 в условиях ТРЦ Mega Silk Way планируется проведение учебных мероприятий по отработке действий сил и средств столичного оперативного штаба по борьбе с терроризмом по экстренному реагированию на террористические проявления.

Предусмотрены меры ограничения в окружении торгового центра.

"В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения", - обратились к астанчанам в антитеррористическом штабе.