"700 тысяч тенге за детсад, 900 тысяч - за аренду квартиры": казахстанцы рассказали о жизни в Дубае

Высокие цены и зарплаты, дорогое жилье, море и жаркий климат. О плюсах и минусах жизни в Дубае рассказали казахстанцы, переехавшие в ОАЭ, передает корреспондент NUR.KZ.

Жазира с супругом и сыном переехала в Дубай в конце 2022 года из Алматинской области. В Казахстане у мужа женщины не складывалось с работой. Друзья предложили ему попробовать построить бизнес в Дубае. Там мужчина жил раньше на протяжении десяти лет.

Ему быстро удалось найти работу, он занимается экспортом машин. Через месяц супруг Жазиры нашел квартиру и перевез жену с сыном в Дубай. Для девушки это был первый выезд за границу. Говорит, адаптация прошла легко, к новому климату семья тоже быстро привыкла.

"Меня очень удивило, что работают, в основном, мужчины. Официанты в кафе, администраторы, уборщики – везде мужчины. Очень редко я встречаю женщин.

Если говорить о ценах, то продукты стоят примерно так же, как и в Казахстане. Что-то дороже, что-то дешевле. Но в итоге общая цена корзины выходит одинаковая", - говорит Жазира.

А вот жилье очень дорогое и зависит от местоположения. Семья Жазиры, например, живет далеко от центра и от моря. К тому же район только застраивается. Аренда такой квартиры обходится семье в 450 тысяч тенге.

"Еще есть район Dubai Hills, который на 80-90% состоит из русскоговорящего населения. Я очень туда хочу. Но там как у нас квартиру мы даже не рассматриваем. Сейчас мы живем в квартире, где есть спальня и зал, совмещенный с кухней.

В Dubai Hills просто студия без спальни будет стоить 900 тысяч тенге в месяц. Только из-за района цена вдвое больше, хотя квадратура меньше", - рассказывает Жазира.

Так как Жазира живет далеко от центра, в первое время приходилось пользоваться услугами такси. Но одно такое путешествие обошлось в 18 тысяч тенге. Здесь лучше иметь свой автомобиль, говорит казахстанка.

Сначала семья брала авто в аренду. За это приходилось отдавать 200-250 тысяч тенге в месяц. Оказалось, что купить автомобиль в рассрочку выгоднее. Да и в целом, цены на авто в ОАЭ ниже, чем в Казахстане. Например, Toyota Camry 70 в Дубае стоит 12 млн тенге, а в нашей стране - 18 млн.

"Если говорить о медицинских услугах, то мы здесь полтора года, но в больницу обращались только один раз. Страховки у нас пока нет. Потому что это тоже стоит денег. В основном, мы в домашних условиях сами лечимся.

Но недавно мы вместе с сыном неудачно упали, и он сильно стукнулся головой об угол. Мы поехали в государственную клинику. Нам сказали, что все хорошо, это просто покраснение, МРТ не надо. И за это мы заплатили 53 тысячи тенге", - вспоминает Жазира.

Сейчас сыну казахстанки три года. У семьи встал вопрос с детским садом. Они в Дубае очень дорогие, особенно, русскоязычные. И находятся все в центре города.

"В среднем стоимость там 700 тысяч тенге за месяц, пять дней в неделю. Если рассматривать англоязычные сады, то от 300 тысяч тенге. Это минимум, и это только полдня. Дети там не спят. И еще еду с собой нужно приносить.

Интернет очень дорогой. За домашний Wi-Fi мы платим 50 тысяч тенге. Это средняя цена. Мобильный интернет я себе не подключаю, у меня казахстанская симка с роумингом. А у супруга тариф за 35 тысяч тенге. Потому что он по работе много созванивается", - рассказывает девушка.

Жазира признается, для нее переезд в Дубай скорее необходимость, чем желание. Этот город она своим домом не видит и склоняется к тому, что здесь они временно - пока не накопят на недвижимость в Казахстане.

Но и плюсы в жизни в Эмиратах есть. Один из них – высокие зарплаты. Также Жазире нравится, что в Дубае огромное количество парков и развлекательных заведений. Из-за них порой копить деньги становится сложно, с улыбкой рассказывает девушка.

"Еще один плюс – везде чистота и порядок. Например, наш двор. Сотрудники не только подметают, мусор собирают, они проверяют качели – надежно ли все. Если где-то жвачка, например, они ее сразу уберут. Если что-то сломалось, то это сразу заменят. И так везде.

Также если в квартире что-то сломалось, они приезжают и сразу чинят. Это входит в стоимость. Даже лампочку поменять. Еще плюс – ты здесь не чувствуешь себя туристом, не чувствуешь, что ты приехал, а тебя тут никто не ждал. Здесь хорошо относятся ко всем и рады всем", - говорит Жазира.

А казахстанка Алена переехала в Дубай около трех месяцев назад. На своей малой родине в Костанае девушка трудилась на ветеринарной станции, где получала 65 тысяч тенге. После решила открыть свой бизнес. Но из-за пандемии магазин одежды пришлось закрыть, вспоминает девушка.

"После я работала в ТРЦ, зарабатывала там достаточно денег и начала путешествовать. В одно из путешествий приехала в Дубай, увидела, что, помимо Казахстана, есть другие страны, где есть большие возможности и тепло. Два года я взвешивала все плюсы и минусы. Но в конечном итоге решила переехать", - делится воспоминаниями Алена.

Основной причиной переезда стала зарплата, говорит девушка. В Дубае Алена быстро нашла работу. Ее поиск занял у девушки около двух недель. Сейчас казахстанка трудится в ресторанном бизнесе на позиции хостес.

"Зарплата в Дубае намного выше, примерно в четыре раза. За одну зарплату я могу закрыть все кредиты и своей мамы, брата и всех, и жить достаточно хорошо. Сложностей при переезде у меня никаких не было. В том числе, и с жильем.

Я подготовилась и зарезервировала на два дня хостел. Он был очень дешевый – 12 тысяч тенге за ночь. Пока я жила там, я быстро искала себе жилье. Нашла подходящий вариант и сейчас живу с двумя девочками. Мы вместе снимаем и получается, что одно койко-место обходится в 307 тысяч тенге. Это район Dubai Marina возле моря", - рассказывает Алена.

Приобрести недвижимость дорого, но это не кажется чем-то невозможным, считает Алена. В среднем можно найти однокомнатную квартиру на окраине города за 130 млн тенге. В Дубае достаточно программ по кредитованию, рассказывает Алена.

Девушка работает в ресторане, где требуется знание русского и английского языков. Потому по приезде Алена прошла курсы английского и подняла его до нужного уровня. В целом, возможностей для карьеры и личностного развития в Дубае очень много, отмечает казахстанка.

"Много различных курсов, обучений и возможностей с их помощью продвинуться по карьере. Главное - желание. Это было важно для меня. Еще для меня большой плюс то, что тепло и есть море. Я всегда хотела жить возле моря.

Даже если очень жарко, мне нравится. Я жила там, где температура минус 35, для меня сейчас +35 – это вообще не проблема, это прекрасно. Транспортные развязки мне нравятся. На метро можно добраться хоть куда и без пробок. За 20 минут можно попасть в любую часть города. Везде чисто, везде есть Wi-Fi. Нравится, что все улыбаются, все приветливые", - говорит Алена.

Сейчас у Алены виза на два года. Ближе к ее истечению девушка решит, что делать дальше. Но в Костанай точно не вернется, отмечает она. Говорит, после этой яркой картинки в Дубае родной город покажется серым и унылым.