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Подросток, от которого забеременела 15-летняя девочка, избежал наказания в Аксу

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Девочка в кепке стоит спиной
Девочка. Иллюстративное фото: pixabay.com

17-летний подросток, от которого забеременела 15-летняя школьница, избежал уголовного наказания после примирения родителей в Аксу, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как рассказали в Департаменте полиции Павлодарской области, факт беременности 15-летней школьницы выявили при сверке женской консультации в городе Аксу.

Полицейские по данному факту открыли уголовное дело по статье 122 УК РК "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

"При раскрытии данного преступления установлено, что совершено это преступление 17-летним жителем Аксу. Уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Родители обоих подростков привлечены к административной ответственности по статье 127", - сообщила старший инспектор по особым поручениям группы ювенальной полиции УМПС ДП Павлодарской области Бибегуль Камзина.

В полиции отметили, нереабилитирующими основаниями в данном случае послужило примирение сторон.

Отметим, согласно статье 122 УК РК, половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, наказываются ограничением свободы на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

А согласно статье 127 КоАП РК, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию, влечет штраф в размере 10 МРП (36 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2079287-podrostok-ot-kotorogo-zaberemenela-15-letnyaya-devochka-izbezhal-nakazaniya-v-aksu/

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