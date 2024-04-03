Автомобильные пункты пропуска временно закроют на границе Казахстана и Китая
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Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 4 апреля 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу комитета госдоходов.
В КГД предупредили, что 4 апреля 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.
Это связано с празднованием "Цинмин" в Китае.
Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме, добавили в ведомстве.
"Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений",- говорится в сообщении.
Как отмечается на странице посольства КНР в РК в соцсети X, день Цинмин, что означает праздник чистого света – традиционный китайский праздник поминовения усопших. Он приходится на 4 апреля в этом году.
Стоит отметить, что режим работы установлен в соглашении "О пунктах пропуска через казахстанско-китайскую государственную границу", по которому пункты пропуска закрываются в установленные в соответствии с законодательствами государств сторон праздничные дни.
С казахстанской стороны это следующие праздники:
- Новый год (1-2 января);
- Международный женский день (8 марта);
- Наурыз мейрамы (21-23 марта);
- День единства народа Казахстана (1 мая);
- День защитника Отечества (7 мая);
- День Победы (9 мая);
- День столицы (6 июля);
- День Конституции Республики Казахстан (30 августа);
- День Независимости (16-17 декабря);
С китайской стороны:
- Новый Год (1 января);
- Праздник Весны (канун нового года по лунному календарю, первый и второй день нового года по лунному календарю);
- Праздник Цинмин поминовения усопших (по лунному календарю);
- Международный день солидарности трудящихся (1 мая);
- Праздник Дуань У (пятое число пятого месяца по лунному календарю);
- Праздник середины осени (пятнадцатое число восьмого месяца по лунному календарю);
- День образования КНР (1-3 октября).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2078297-avtomobilnye-punkty-propuska-vremenno-zakroyut-na-granitse-kitaya-i-kazahstana/