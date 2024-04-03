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Автомобильные пункты пропуска временно закроют на границе Казахстана и Китая

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Грузовит ждет очереди на границе
Пункт пропуска. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 4 апреля 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу комитета госдоходов.

В КГД предупредили, что 4 апреля 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.

Это связано с празднованием "Цинмин" в Китае.

Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме, добавили в ведомстве.

"Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений",- говорится в сообщении.

Как отмечается на странице посольства КНР в РК в соцсети X, день Цинмин, что означает праздник чистого света – традиционный китайский праздник поминовения усопших. Он приходится на 4 апреля в этом году.

Стоит отметить, что режим работы установлен в соглашении "О пунктах пропуска через казахстанско-китайскую государственную границу", по которому пункты пропуска закрываются в установленные в соответствии с законодательствами государств сторон праздничные дни.

С казахстанской стороны это следующие праздники:

  • Новый год (1-2 января);
  • Международный женский день (8 марта);
  • Наурыз мейрамы (21-23 марта);
  • День единства народа Казахстана (1 мая);
  • День защитника Отечества (7 мая);
  • День Победы (9 мая);
  • День столицы (6 июля);
  • День Конституции Республики Казахстан (30 августа);
  • День Независимости (16-17 декабря);

С китайской стороны:

  • Новый Год (1 января);
  • Праздник Весны (канун нового года по лунному календарю, первый и второй день нового года по лунному календарю);
  • Праздник Цинмин поминовения усопших (по лунному календарю);
  • Международный день солидарности трудящихся (1 мая);
  • Праздник Дуань У (пятое число пятого месяца по лунному календарю);
  • Праздник середины осени (пятнадцатое число восьмого месяца по лунному календарю);
  • День образования КНР (1-3 октября).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2078297-avtomobilnye-punkty-propuska-vremenno-zakroyut-na-granitse-kitaya-i-kazahstana/

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