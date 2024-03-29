Не будет работать днем: пассажиров предупредили об ограничениях в аэропорту Шымкента

Аэропорт Шымкента не будет работать днем больше месяца - авиакомпания SCAT обратилась к пассажирам на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Сообщается, что с 1 апреля по 3 мая 2024 года аэропорт Шымкента не будет работать с 10:30 до 18:30. По информации авиакомпании, в настоящее время проводится ремонт взлетно-посадочной полосы.

"В связи с изменениями в расписании рейсов пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса в справочных сервисах, приложениях и сервисах авиакомпаний", - предупредили в компании.

Также пассажиров предупредили о дорожных работах, которые проводятся на пути к воздушной гавани. Гражданам рекомендовали выезжать в аэропорт заранее.

Отметим, согласно информации на официальном сайте воздушной гавани, аэропорт “Шымкент” является международным аэропортом, принимающим все типы воздушных судов без ограничения.

Имеется сертификат соответствия СМК требованиям международных стандартов ИСО 9001:2008 и сертификат единого международного образца IQNet.

Из аэропорта "Шымкент" осуществляются регулярные рейсы во все областные центры Республики Казахстан, а так же в города СНГ, дальнего и ближнего зарубежья: Москва, Новосибирск, Стамбул, Анталия, Урумчи, Дубай.