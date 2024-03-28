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Организаторов кокпара приговорили к аресту на 5 суток в Алматинской области

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Судья зачитывает приговор
Судья. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Организаторов кокпара в Алматинской области осудили за мелкое хулиганство - их приговорили к 5 суткам ареста. В игре участвовали около 20 всадников, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Согласно материалам производства, 24 марта 2024 года около 00:30 К. и М. организовали конную игру кокпар с участием около 20 всадников по улице Алматинская в селе Кайназар Енбекшиказахского района.

Они нарушили общественный порядок и препятствовали движению автотранспорта, омтетили в суде.

"Постановлением суда от 26 марта 2024 года правонарушители К. и М. признаны виновными по части 1 статьи 434 КоАП РК и им назначено наказание в виде административного ареста на 5 суток", - говорится в сообщении.

Постановление не вступило в законную силу.

Пару дней назад мы писали, что несколько десятков человек привлекли к ответственности за кокпар в Алматинской области. Кадры с места событий попали в Сеть. Отмечалось, что национальная игра парализовала движение на одной из дорог.

Согласно статье 434 КоАП РК, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2074956-organizatorov-kokpara-prigovorili-k-arestu-na-5-sutok-v-almatinskoy-oblasti/

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