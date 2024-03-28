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Асфальт обрушился на дороге в Актобе

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Обрушившаяся дорога
Обрушившаяся дорога. Фото: t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi

В Актобе на одном из участков дороги обрушился асфальт. В акимате региона прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Актюбинской области, инцидент произошел в жилом массиве "Есет Батыр". Дорогу, асфальтовое покрытие которой обрушилось, закрыли.

"Движение транспортных средств временно направлено через жилые массивы Каргалы и Кирпичный. Дорога, ведущая на скотный рынок (Малбазары) от кольцевой развязки в 12-м микрорайоне, закрыта.

Движение по этим направлениям будет восстановлено в течение суток-двое", - говорится в сообщении акимата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2074434-asfalt-obrushilsya-v-aktobe/

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