Асфальт обрушился на дороге в Актобе

В Актобе на одном из участков дороги обрушился асфальт. В акимате региона прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Актюбинской области, инцидент произошел в жилом массиве "Есет Батыр". Дорогу, асфальтовое покрытие которой обрушилось, закрыли.

"Движение транспортных средств временно направлено через жилые массивы Каргалы и Кирпичный. Дорога, ведущая на скотный рынок (Малбазары) от кольцевой развязки в 12-м микрорайоне, закрыта.

Движение по этим направлениям будет восстановлено в течение суток-двое", - говорится в сообщении акимата.