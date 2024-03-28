"Много заказов после землетрясений": промышленный альпинист рассказал о своем заработке в Алматы
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Промышленный альпинист из Алматы рассказал, почему горам предпочел покорение городских высоток, во сколько обойдется мытье стеклянных башен и почему не каждый может стать альпинистом, передает NUR.KZ.
Почти вся жизнь Виктора Обмельчука связана с тяжелым физическим трудом: еще с 18 лет он работал на стройках, а позже устроился на станцию технического обслуживания. Там-то Виктор и узнал о профессии промышленного альпиниста и моментально понял: это - его.
И вот уже почти 20 лет мужчина покоряет высоты алматинской урбанистики. К слову о высотах: взобраться на пик настоящей горы Виктор никогда не хотел и не хочет: жалко портить оборудование.
"Просто по горам шоркать? Я не вижу в этом смысла. Вот если ты спортсмен, это еще куда бы ни шло. А за свои деньги веревки губить...", - прагматично отметил Виктор.
У промышленных альпинистов своя романтика. Каждое здание интересно и прекрасно по-своему, рассказывает Виктор.
"Вот, допустим, здесь те же самые корзины мы подымали день: это очень тяжело. Но зато мы все настроили - и теперь будем устанавливать. Так же любой другой объект: то штукатурим, то красим. То есть, они все не похожи", - рассказывает альпинист.
Его работа - это чистый спорт и адреналин, убежден Виктор. С адреналином он вообще идет по жизни рука об руку. Так, уже 18 лет, помимо альпинизма, мужчина занимается мотоциклами. К опасным увлечениям семья Виктора относится с осторожностью.
"Поначалу переживали, конечно, ну а потом это уже стало в порядке вещей. Я также на мотоцикле езжу - тоже переживали, что меня собьют. Но ничего, езжу без аварий", - поделился Виктор.
Тем не менее страх за собственную жизнь мужчина так и не поборол. Без него, объясняет альпинист, никуда. Именно страх отвечает за твою безопасность. Бывают, хоть и редко, и несчастные случаи, когда альпинисты срываются, рассказал Виктор.
Однако с годами приходит опыт работы, доверять собственному оборудованию становится легче, а спуск с высоток превращается в обыденность.
"Из ста человек только один может быть альпинистом. У всех, в основном, боязнь высоты, земля начинает уходить из-под ног, голова кружится. У меня тоже первые полгода было недоверие к веревкам: твоя жизнь от них зависит. Это надо следить, проверять, доверять… все просто так не бывает" , - рассказал Виктор.
Может, именно поэтому сфера промышленного альпинизма в Алматы не отличается особой конкурентностью. Как рассказал Виктор, недостатка в заказах опытные альпинисты не имеют. Особенно после землетрясений.
"Очень много заказов после землетрясений. В основном, пострадали именно кирпичные дома и новостройки. Серьезных разрушений нет: просто где старый материал - он не выдержал. Его, конечно, давно надо было заменить, но люди, как всегда, тянут до последнего", - пояснил Виктор.
Берется мужчина не за каждый объект. К примеру, Виктор не любит работать на больших стеклянных высотках. По его словам, на таких чувствуешь себя как в микроволновке: свет солнца отражается от стекол и постоянно нагревает.
К тому же, за мытье окон на больших объектах платят не так уж и много: порядка 200 тенге за квадратный метр. Легче потратить неделю на мытье домов на "Арбате", где квадратный метр стоит около 500-600 тенге.
Работают промышленные альпинисты без выходных, праздников, с утра до вечера. Однако такой бешеный график с лихвой окупает зимний застой, когда работать на обледенелых и заснеженных крышах становится опасно. Тогда альпинисты просто уходят в отпуск и набираются сил для следующего сезона.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2074065-mnogo-zakazov-posle-zemletryaseniy-promyshlennyy-alpinist-rasskazal-o-svoem-zarabotke-v-almaty/