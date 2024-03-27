"Самое живое искусство": Балаева поздравила деятелей искусства со Всемирным днем театра

Министр культуры и информации РК Аида Балаева поздравила деятелей искусства со Всемирным днем театра - глава министерства опубликовала поздравление на своей .

"Дорогие мастера театрального искусства! Поздравляю вас со Всемирным днем театра! Театр - это самое "живое" искусство, место прямого контакта, энергетического и эмоционального обмена актеров и зрителей. Театр не одно тысячелетие выполняет огромную воспитательную роль, являясь важнейшим средством повышения духовности", - отметила она.

Балаева подчеркнула, что огромный вклад в развитие театрального искусства вносят обладатель почетного звания "Қазақстанның Еңбек Ері" Асанали Ашимов, 19 Народных артистов Казахстана Гульжан Аспетова, Тунгышбай Жаманкулов, Досжан Жанботаев, Жибек Багисова, Римма Ким, Людмила Турпаян, Гульжан Туткибаева и другие.

Министр добавила, что свыше одной тысячи работников театров являются кавалерами орденов "Құрмет" и "Парасат", а также заслуженными артистами и деятелями Казахстана. И отметила, что глава государства всегда подчеркивает особую роль театра в культурно-духовной жизни страны.

"По инициативе Касым-Жомарта Токаева возвращено звание "Қазақстанның Халық әртісі". Впервые за 23 года в прошлом году звание было присвоено шести известным деятелям театра, кино, музыки и других сфер искусства. В их числе актеры и артисты театров Михаил Токарев, Дулыга Акмолда и Талгат Кузембаев. Развитию данной сферы уделяется повышенное внимание и оказывается постоянная поддержка", - добавила Балаева.

Она отметила, что своим творчеством сегодня радуют 67 театров, 57 из них - государственные. За годы независимости были открыты 22 театра, для 10-ти построены новые здания. Три республиканских театра носят статус "Национальный", развиваются региональные театры, пятерым из них присвоен статус "академический".

В сфере театрального искусства работает около 20 тысяч казахстанцев.

"Я благодарю каждого, кто вкладывает вклад в сохранение и развитие культуры. Радует, что в последние годы у населения растет интерес к театрам. Наблюдается положительная динамика и в развитии репертуарной политики. Растет количество постановок по произведениям казахских авторов. Репертуар театров на сегодня превышает 2,5 тысячи спектаклей, 309 из них были поставлены в 2023-м", - подчеркнула министр.

В прошлом году, по ее словам, артисты сыграли более 12 тысяч спектаклей, их посмотрели свыше 2,5 млн зрителей, в том числе 66 тысяч - за рубежом во время гастролей.

​"Безусловно, потенциал казахстанских театров огромен и эти цифры будут только увеличиваться. Планов в связи с этим у министерства очень много, и их конечная цель - сохранение и укрепление национальной идентичности, казахской культуры, приобщение казахстанцев к прекрасному. ​Дорогие работники театров! Благодарю вас за преданность делу, за ваши мастерство и талант! Пусть ваше искусство продолжает восхищать и радовать сердца людей! ​Ваше искусство - это наше вдохновение! Со Всемирным днем театра!" - поздравила Аида Балаева.