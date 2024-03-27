Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Самое живое искусство": Балаева поздравила деятелей искусства со Всемирным днем театра

Опубликовано:

Аида Балаева
Аида Балаева. Фото: Министерство культуры и информации РК

Министр культуры и информации РК Аида Балаева поздравила деятелей искусства со Всемирным днем театра - глава министерства опубликовала поздравление на своей странице в Facebook.

"Дорогие мастера театрального искусства! Поздравляю вас со Всемирным днем театра! Театр - это самое "живое" искусство, место прямого контакта, энергетического и эмоционального обмена актеров и зрителей. Театр не одно тысячелетие выполняет огромную воспитательную роль, являясь важнейшим средством повышения духовности", - отметила она.

Балаева подчеркнула, что огромный вклад в развитие театрального искусства вносят обладатель почетного звания "Қазақстанның Еңбек Ері" Асанали Ашимов, 19 Народных артистов Казахстана Гульжан Аспетова, Тунгышбай Жаманкулов, Досжан Жанботаев, Жибек Багисова, Римма Ким, Людмила Турпаян, Гульжан Туткибаева и другие.

Министр добавила, что свыше одной тысячи работников театров являются кавалерами орденов "Құрмет" и "Парасат", а также заслуженными артистами и деятелями Казахстана. И отметила, что глава государства всегда подчеркивает особую роль театра в культурно-духовной жизни страны.

"По инициативе Касым-Жомарта Токаева возвращено звание "Қазақстанның Халық әртісі". Впервые за 23 года в прошлом году звание было присвоено шести известным деятелям театра, кино, музыки и других сфер искусства. В их числе актеры и артисты театров Михаил Токарев, Дулыга Акмолда и Талгат Кузембаев. Развитию данной сферы уделяется повышенное внимание и оказывается постоянная поддержка", - добавила Балаева.

Она отметила, что своим творчеством сегодня радуют 67 театров, 57 из них - государственные. За годы независимости были открыты 22 театра, для 10-ти построены новые здания. Три республиканских театра носят статус "Национальный", развиваются региональные театры, пятерым из них присвоен статус "академический".

В сфере театрального искусства работает около 20 тысяч казахстанцев.

"Я благодарю каждого, кто вкладывает вклад в сохранение и развитие культуры. Радует, что в последние годы у населения растет интерес к театрам. Наблюдается положительная динамика и в развитии репертуарной политики. Растет количество постановок по произведениям казахских авторов. Репертуар театров на сегодня превышает 2,5 тысячи спектаклей, 309 из них были поставлены в 2023-м", - подчеркнула министр.

В прошлом году, по ее словам, артисты сыграли более 12 тысяч спектаклей, их посмотрели свыше 2,5 млн зрителей, в том числе 66 тысяч - за рубежом во время гастролей.

​"Безусловно, потенциал казахстанских театров огромен и эти цифры будут только увеличиваться. Планов в связи с этим у министерства очень много, и их конечная цель - сохранение и укрепление национальной идентичности, казахской культуры, приобщение казахстанцев к прекрасному. ​Дорогие работники театров! Благодарю вас за преданность делу, за ваши мастерство и талант! Пусть ваше искусство продолжает восхищать и радовать сердца людей! ​Ваше искусство - это наше вдохновение! Со Всемирным днем театра!" - поздравила Аида Балаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2074041-samoe-zhivoe-iskusstvo-balaeva-pozdravila-deyateley-iskusstva-so-vsemirnym-dnem-teatra/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.