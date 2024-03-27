40 тыс. за "прическу", 1,5 млн за лечение: сколько алматинцы тратят на своих собак

40 тысяч тенге за поход к "парикмахеру" для собак и почти 200 тысяч - на корм и дрессировку. Такие расчеты приводят казахстанские заводчики домашних животных, передает корреспондент NUR.KZ.

Эксперты отмечают: содержание любой собаки, вне зависимости от породы, может обойтись владельцу достаточно дорого. Зооактивистка Сабина Омарбекова считает: лишь на еду хозяин питомца может потратить около 40 тысяч тенге. Плюс расходы на ветеринара, груминг, игрушки и различные аксессуары в виде ошейника, поводка, лежанки.

Однако есть и куда более внушительные суммы. Так, алматинка Альмира Сатридинова тратит куда больше на свою собаку. На один только корм ее выставочного ньюфаундленда и занятия с кинологом расходуется порядка 180 тысяч тенге. Кроме того, раз в месяц Альмира водит своего питомца к грумеру, стоимость одного похода достигает 40 тысяч. И это лишь необходимый минимум.

"Если лечение, то сумма может быть от пяти тысяч до 900 тысяч тенге, в зависимости от сложности заболевания. Также перед выставкой недельки две-три в зал ходим в зал к хэндлеру. Одно занятие около трех-четырех тысяч тенге стоит, плюс аренда зала - тысяча тенге", - рассказала Альмира.

Другой житель Алматы, Юрий, тратит на уход и питание за его любимой собакой Эми значительно меньше - порядка 50 тысяч тенге в месяц. Из них только 30 тысяч - это питание.

"Я кормлю собаку "натуралкой" - сырое мясо, кости и овощи. Есть возможность сократить сумму в два раза, если закупаться на "оптовке". Думаю так и поступить. 16 тысяч уходит на занятия с кинологом, остальное заложено на груминг", - поделился Юрий.

Водить собаку к кинологу, по мнению Юрия, необходимо для психического здоровья питомца. Кроме того, важно и откладывать деньги на непредвиденные обстоятельства - походы к ветеринару или на передержку на время командировок.

"Плановые прививки - 12 тысяч в год. Но зимой, когда собака заболела ангиной, на курс уколов и осмотры ушло 20 тысяч. В случае командировок или отпуска оставляю собаку на передержку, в Алматы это примерно пять-семь тысяч в сутки", - рассказал собачник.

Примерно столько же тратит и Сергей. Его питомец съедает около 10 килограммов корма в месяц. Такая упаковка обходится мужчине в 41-45 тысяч тенге. Раз в два-три месяца они также посещают грумеров, стоимость услуги - 14-15 тысяч тенге.

Собака на приеме у ветеринара. Иллюстративное фото: freepik.com

Недешевое удовольствие

Купить собаку - уже серьезная статья расходов. 1 250 000 тенге - такова стоимость кавалера-кинг-чарльз-спаниеля от заводчика на популярном сайте объявлений Казахстана. Если верить описанию, щенок принадлежит чемпионам международных выставок с чистой родословной и идеальной генетикой.

Такие цены, однако, скорее можно назвать редкостью. Чаще стоимость породистой собаки варьируется от 100 до 500 тысяч тенге. При этом кошек и других животных на рынке намного меньше, чем собак. Да и стоимость их в разы дешевле.

К примеру, приобрести экзотическую ящерицу Агаму дешевле в семь с половиной раз, чем золотистого ретривера. Ее цена достигает лишь 40 тысяч тенге.

Но почему алматинцы готовы заплатить такие суммы, когда на улице и в приютах полно животных, желающих найти хозяев абсолютно бесплатно? На этот вопрос нам ответила зооактивистка Сабина Омарбекова.

"Популярные в Казахстане породы - хаски, тазы, алабаи, мопсы, спаниели, сиба-ину. Алабаи и тибеты - из-за своей мощности и большого размера. Многие выбирают их как машины и дома: чем больше и мощнее собака, тем больше можно хвастаться", - рассказывает Сабина.

К слову, тазы, о популяризации которых немало говорят, не менее часто встречаются зоозащитниками на улицах выброшенными или убитыми, отмечает активистка.

Собака породы хаски. Иллюстративное фото: Alin Andersen / Unsplash

Цена жизни

Сабина Омарбекова отмечает: в Казахстане очень мало профессиональных питомников. А там, где нет конкуренции, на место приходит нелегальный бизнес, строящийся на жизни хвостатых. На таких недобросовестных заводчиков нарвалась и владелица корги Йети Зарема.

"Мы были абсолютно неопытными в плане выбора собаки и поиска хороших питомников, заводчиков: пошли на сайт объявлений и выбрали щенка просто по фото, потому что показалось, что у него очень умные глазки", - рассказывает девушка.

Выбор этот оказался роковым, скорее, в положительном ключе. Потому что Зареме удалось спасти щенка - тот оказался больным. Восемь месяцев девушка боролась за его жизнь, училась, искала информацию и ветеринаров.

"За период лечения - а это были реанимации, стационары, куча анализов - мы потратили более полутора миллионов тенге. В итоге, у собаки оказалась пищевая аллергия (этот диагноз я уже сама поставила) и, скорее всего, на белок. Так что он на пожизненном гипоаллергенном питании, которое не на 100% подходит, но поддерживает стабильное состояние", - поделилась Зарема.

Девушка добавила, что корм, который идеально подошел бы ее питомцу, необходимо заказывать из-за границы, стоит он вместе с доставкой около 30 тысяч тенге за два килограмма. Такую сумму она бы уже не потянула. В месяц Зарема уже тратит порядка 100 тысяч на уход и содержание животного.

К слову, приобретала Йети она за 200 тысяч тенге. Позже девушка узнала, что это лишь минимальная сумма, которую должен потратить заводчик на уход за щенком до его продажи. Очевидно, что в ее случае об этом не позаботились. Остается только догадываться, в каких условиях проживают родители питомца Заремы и что случилось бы с Йети, если бы не его хозяйка.

Собака породы корги. Иллюстративное фото: freepik.com

Специалисты заявляют, интеллект собаки развивается до уровня двух- или трехлетнего ребенка. Поэтому, решая завести питомца, будьте готовы к тому, что и ухаживать за ним придется как за собственным чадом. В любом случае, каждое животное было и остается существом, так же чувствующим боль, голод и страх, как и человек.