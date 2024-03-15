Без горячей воды и отопления осталась часть Алматы

Часть зданий в Бостандыкском районе Алматы на несколько часов отключены от горячей воды и отопления, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

Как сообщили в компании, ряд жилых и иных зданий, расположенных на территории Бостандыкского района в контуре улиц Розыбакиева – Малахова – Каблукова – Штрауса, отключены от теплоснабжения из-за нештатной ситуации, возникшей на одном из участков магистральной теплосети.

"Экстренной заменой давшего сбой сегмента трубопровода диаметра 700 мм, введенного в эксплуатацию в 2002 году, занимается аварийная бригада ТОО «Алматинские тепловые сети».

Восстановить подачу тепла и горячей воды в названном городском секторе планируется к полуночи", - предупредили в "АлТС".

Алматинцев, проживающих в указанном районе, просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.

В случае возникновения какой-либо нештатной ситуации (выброс воды, пар) горожанам рекомендуют не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем, позвонив по номерам +7 (727) 378-06-65 (круглосуточно) или +7 (727) 341-07-77 (с 08:00 до 18:00).