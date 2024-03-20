80 тыс. за комплект: древнее казахское искусство стало популярным в Алматы (фото, видео)

Об искусстве ортеке рассказали алматинские мастера. По их словам, ортеке сейчас снова становятся популярными в Казахстане, заказы поступают и из других городов, передает корреспондент NUR.KZ.

Фигурка горного козлика "оживает" под завораживающую игру на домбре. Это - искусство ортеке. Секрет в том, что фигурка невидимой леской связана с пальцем домриста и двигается в такт мелодии. К слову, искусство ортеке включили в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Об этом с гордостью рассказывают мастера, которые изготавливают ортеке, а таких в стране немного.

Ортеке. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Мастер Еркебулан в этот цех пришел семь лет назад. Говорит, раньше творчеству нигде не учился, из навыков было только желание превращать массив дерева в предмет искусства. Трудолюбие парня и опытные наставники научили Еркебулана изготавливать десятки музыкальных инструментов, в том числе и ортеке.

Во время визита корреспондента NUR.KZ мастер как раз делал заготовки из березы, которые в скором времени станут частью театрализованного представления.

Еркебулан изготавливает ортеке. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Сначала я перевожу уже готовые шаблоны на деревянные бруски. В процессе, конечно, можно что-то дорисовывать, добавлять. Это уже зависит от вдохновения мастера. После на станке вырезаю нужные детали - это голова, тело и ноги козлика.

Еркебулан изготавливает ортеке. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

А потом начинается очень кропотливая работа. Необходимо, можно сказать, "оживить" козлика. Придать ему форму, подчеркнуть линии. Это аккуратный процесс, который делается ножом", - рассказывает Еркебулан.

Еркебулан изготавливает ортеке. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

И здесь детали козлика каждый мастер изготовит по-своему. Две одинаковые фигуры вряд ли получится сделать, говорит ремесленник. Кто-то добавит горному козлику бородку, другой сделает резные рога, третий предпочтет тонкие ножки вместо массивных.

Еркебулан изготавливает ортеке. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

После все детали шлифуются. На месте подвижных частей мастер проделывает отверстия и скрепляет части "тела" между собой леской. Это не менее важный процесс в изготовлении ортеке, от которого зависят движения козлика. Потом деревянное изделие красят и покрывают лаком.

Еркебулан изготавливает ортеке. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Считается, что ортеке появился в конце 19 века. Много различных сказаний есть о том, как появился ортеке. Но большинство, и я в том числе, склоняемся к этой версии. Однажды один домрист, он же был и охотником, поехал на охоту на коне. И тогда он увидел горного козленка.

Охотник уже натянул тетиву, хотел выстрелить в козленка из лука. Но в это время приглядевшись, восхитился его красотой. Он был заворожен и не стал стрелять. Он вернулся домой и весь вечер думал о красоте того козленка и его грации. После он взял домбру", - делится историей Еркебулан.

Этот домрист, говорит мастер, и считается изобретателем ортеке. После инструмент стали использовать, чтобы заинтересовать детей и завлечь их в творчество.

Еркебулан изготавливает ортеке. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Видя необычное представление домбры с деревянным козликом, многие мальчики и девочки записывались на музыкальные занятия. Об этом рассказывает главный мастер цеха Мейрбек Дильманов. Его ортеке недавно занял второе место на международном конкурсе.

Мейрбек Дильманов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Я изготовил фигурки козлика и гонящегося за ним охотника на коне. Все это было на фоне горного пейзажа, который я добавил на поверхность. Охотника я соединил с педалью на ноге, а козлик двигался от моего пальца.

Таким образом, я задавал нужный ритм охотнику и казалось, что он то отдаляется, то вот-вот настигнет козлика. А еще из необычных ортеке я изготавливал фигуры козленка с мамой. Они крепились к двум разным пальцам, чтобы показать одновременно плавные движения козы и прыткие резвые движения ее детеныша", - рассказывает главный мастер цеха.

Мейрбек Дильманов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Цех открылся больше 30 лет назад. Раньше, говорит Мейрбек, с трудом удавалось найти клиентов. Сейчас же заказы поступают со всех областей Казахстана. Заказывают национальные инструменты для оркестров и артистов, а также в музыкальные учебные заведения.

Музыкальные инструменты. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Радует, что национальные инструменты стали в моде у детей и молодежи, говорит Мейрбек. В том числе, вернулась мода и на ортеке.

"Раньше заказов было не так много, но в последнее время спрос вырос. Например, был крупный заказ из Атырау. Компания заказала 22 ортеке для детей. Им сделали такой подарок на праздник. Также часто сейчас школы заказывают ортеке. Цена комплекта без домбры 80 тысяч тенге", - говорит Мейрбек.

Мейрбек Дильманов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

После интервью Мейрбек собрал ортеке и сыграл на нем несколько произведений. В видеоролике вы можете ознакомиться с процессом создания ортеке и увидеть его представление с домброй.

Цех по изготовлению музыкальных инструментов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Всего в этом цеху изготавливают свыше 40 видов национальных инструментов. Популярностью в последнее время стали пользоваться жетыген и адырна. Но лидерам продаж по-прежнему остается домбра.

Цех по изготовлению музыкальных инструментов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Музыкальные инструменты. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Музыкальные инструменты. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Музыкальные инструменты. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков