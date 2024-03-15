Сообщение о гибели троих детей от удара током прокомментировали в Минпросвещения

Сегодня в соцсетях появилось сообщение о том, что в Туркестанской области трое детей умерли от удара током. Информацию прокомментировали в Комитете по охране прав детей МП РК, передает Stopfake.kz.

Как сообщает портал, в некоторых казахстанских СМИ и соцсетях появилась информация, что в Туркестанской области погибли трое детей от удара током. Якобы они дотронулись до телефона, в то время как он заряжался. К аудиосообщению, которое распространяется в Сети, прикреплена и фотография.

В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК отреагировали на это сообщение и заявили, что оно не является достоверным.

"В ряде СМИ и социальных сетях была распространена недостоверная информация о гибели троих детей от удара током в Туркестанской области. Комитет по охране прав детей сообщает о том, что данная информация не соответствует действительности. Произошедший инцидент не имеет отношения к Республике Казахстан.

Необходимо доверять официальным источникам информации, чтобы предотвратить возможные случаи паники и недопонимания, а также воздерживаться от распространения непроверенной информации", - призвали в пресс-службе ведомства.

Первая помощь при ударе током

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшему от удара током: