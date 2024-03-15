Сообщение о гибели троих детей от удара током прокомментировали в Минпросвещения
Опубликовано:
Сегодня в соцсетях появилось сообщение о том, что в Туркестанской области трое детей умерли от удара током. Информацию прокомментировали в Комитете по охране прав детей МП РК, передает Stopfake.kz.
Как сообщает портал, в некоторых казахстанских СМИ и соцсетях появилась информация, что в Туркестанской области погибли трое детей от удара током. Якобы они дотронулись до телефона, в то время как он заряжался. К аудиосообщению, которое распространяется в Сети, прикреплена и фотография.
В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК отреагировали на это сообщение и заявили, что оно не является достоверным.
"В ряде СМИ и социальных сетях была распространена недостоверная информация о гибели троих детей от удара током в Туркестанской области. Комитет по охране прав детей сообщает о том, что данная информация не соответствует действительности. Произошедший инцидент не имеет отношения к Республике Казахстан.
Необходимо доверять официальным источникам информации, чтобы предотвратить возможные случаи паники и недопонимания, а также воздерживаться от распространения непроверенной информации", - призвали в пресс-службе ведомства.
Первая помощь при ударе током
На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшему от удара током:
- постарайтесь отключить электричество;
- ни в коем случае не прикасайтесь к человеку с электротравмой - вас также может ударить током;
- в случае даже кратковременной потери сознания, головокружения, головных, сердечных болей, пострадавшего нужно срочно доставить в больницу, поскольку его состояние может резко ухудшиться, вплоть до развития коллапса и инфаркта;
- в тяжелых случаях, когда пострадавший находится без сознания, нужно приступать к реанимационным мероприятиям: искусственному дыханию "рот в рот" и непрямому массажу сердца.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2069196-soobschenie-o-gibeli-troih-detey-ot-udara-tokom-prokommentirovali-v-minprosvescheniya/