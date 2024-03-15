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Сообщение о гибели троих детей от удара током прокомментировали в Минпросвещения

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Ребенок играет с "пилотом"
Ребенок возле розеток. Иллюстративное фото: Rawpixel / Getty Images

Сегодня в соцсетях появилось сообщение о том, что в Туркестанской области трое детей умерли от удара током. Информацию прокомментировали в Комитете по охране прав детей МП РК, передает Stopfake.kz.

Как сообщает портал, в некоторых казахстанских СМИ и соцсетях появилась информация, что в Туркестанской области погибли трое детей от удара током. Якобы они дотронулись до телефона, в то время как он заряжался. К аудиосообщению, которое распространяется в Сети, прикреплена и фотография.

В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК отреагировали на это сообщение и заявили, что оно не является достоверным.

"В ряде СМИ и социальных сетях была распространена недостоверная информация о гибели троих детей от удара током в Туркестанской области. Комитет по охране прав детей сообщает о том, что данная информация не соответствует действительности. Произошедший инцидент не имеет отношения к Республике Казахстан.

Необходимо доверять официальным источникам информации, чтобы предотвратить возможные случаи паники и недопонимания, а также воздерживаться от распространения непроверенной информации", - призвали в пресс-службе ведомства.

Первая помощь при ударе током

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшему от удара током:

  • постарайтесь отключить электричество;
  • ни в коем случае не прикасайтесь к человеку с электротравмой - вас также может ударить током;
  • в случае даже кратковременной потери сознания, головокружения, головных, сердечных болей, пострадавшего нужно срочно доставить в больницу, поскольку его состояние может резко ухудшиться, вплоть до развития коллапса и инфаркта;
  • в тяжелых случаях, когда пострадавший находится без сознания, нужно приступать к реанимационным мероприятиям: искусственному дыханию "рот в рот" и непрямому массажу сердца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2069196-soobschenie-o-gibeli-troih-detey-ot-udara-tokom-prokommentirovali-v-minprosvescheniya/

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