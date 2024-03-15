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"Попали в пылающий огонь ада": вернувшиеся из Сирии казахстанки рассказали свою историю

Опубликовано:

Девушка
Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанки, отправившиеся в Сирию в поисках праведной жизни, рассказали об ужасах жизни в чужой стране. Такой сюжет опубликовал телеканал "Алматы".

Ролик начинается со слов Вероники Беловой. Девушка отмечает, что ислам - религия милосердия, но в Сирии ее выставляют агрессивной и внушающей страх верой.

"Не все объясняли, угрожали и пугали автоматом. Люди жили в постоянном страхе расправы. Приехав в Казахстан, я поняла, что моей земле, моей стране нет равных. У нас есть свобода, потому что у нас есть закон", - призналась Вероника.

Авторы ролика отметили: многие из уехавших женщин обманули и бросили своих родителей. Но они, как и родина, дали им второй шанс. При этом возвращение для девушек не осталось безнаказанным: здесь они должны были понести ответственность по закону.

Тем не менее женщины не испугались правосудия. Они знают: здесь их детям гарантирована безопасность, сытая жизнь в тепле и уюте.

Не пугает лишение свободы и Самал Шалабаеву - она уже заплатила самую большую цену за собственное невежество: в Сирии женщина потеряла двоих сыновей. Единственным желанием Самал стало спасти жизни оставшихся четырех детей и свою собственную. Сейчас дети Шалабаевой ожидают ее возвращения из мест лишения свободы в детском доме.

"Когда придерживались радикальной идеологии, жили с понятием, что музыка запрещена. Теперь, сидя здесь, я научилась играть на домбре", - поделилась Самал и продемонстрировала свои навыки.

По словам руководителя по делам религий Атырауской области Кахармана Мусаева, с начала операции "Жусан" в регион было возвращено порядка 90 граждан Казахстана. Из них 25 - женщины и более 70 - дети. К каждому был применен индивидуальный подход психологической помощи. Сегодня все они прошли адаптацию к жизни в обществе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2069184-popali-v-pylayuschiy-ogon-ada-vernuvshiesya-iz-sirii-kazahstanki-rasskazali-svoyu-istoriyu/

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