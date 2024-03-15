Школьница пропала после ссоры с матерью в Туркестане
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В Туркестане полицейские разыскали 14-летнюю девочку, сбежавшую из дома после ссоры с матерью и ночевавшую у подруг, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в управление полиции Туркестана обратилась местная жительница.
По словам женщины, вечером ее несовершеннолетняя дочь ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. После безуспешных поисков родные обратились за помощью к полицейским.
Правоохранители сразу же приступили к поискам 14-летней девочки. Они проверили все направления, куда могла пойти пропавшая и опросили круг ее знакомых.
"В результате тщательно проведенных мероприятий полицейские обнаружили несовершеннолетнюю в одном из городских парков. Как выяснилось, девочка ушла из дома после ссоры с матерью и все это время ночевала у своих подруг", - рассказали в МВД.
В настоящее время подростка благополучно вернули матери. Женщина поблагодарила сотрудников полиции, которые нашли ее дочь.
Стражи порядка провели профилактическую беседу с несовершеннолетней и ее родителями.
Что делать, если пропал человек
На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично прийти в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:
- личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.
В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование - обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2069172-shkolnitsa-propala-posle-ssory-s-materyu-v-turkestane/