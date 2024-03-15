Алматинка поблагодарила жену Досаева на встрече акима с жителями города

Алматинка выразила благодарность жене Ерболата Досаева и ему лично на встрече акима с жителями Алатауского района 15 марта, передает корреспондент NUR.KZ.

Многодетная мама Жанар Гусейнова поблагодарила акима города Ерболата Досаева за особое внимание к детям с инвалидностью.

"Персональная благодарность вашей супруге, которая занимается большой благотворительной деятельностью в отношении детей с ограниченными способностями", - сказала алматинка.

В свою очередь Досаев поблагодарил женщину и заявил, что обязательно передаст ее слова супруге. Между тем, Гусейнова обратилась к акиму городу с просьбой пересмотреть финансирование бюджетных программ с акцентом на инклюзивность.

"Сейчас огромные бюджеты выделяют на какие-то тренинги, обучения, но мы считаем, что бюджетные средства должны быть пересмотрены в направление адресной помощи. Потому что сейчас до меня доходит, что очень много программ занимаются совершенно не той работой", - пояснила алматинка.

Она также отметила, что готова сама заниматься мониторингом программ и проверке эффективности бюджетных средств.

Однако аким ответил, что тренинги необходимы. По мнению Ерболата Досаева, давать много денег тем людям, которые работают по старинке - большая ошибка. Специалисты должны понимать, для чего правильно использовать бюджетные средства.

Напомним, 12 марта на заседании Совета по развитию инклюзивной среды города Досаев отметил, что активная работа по инклюзии началась еще в прошлом году. Сейчас проводится детализация собранной информации от управлений акимата и участников НПО.

Совет же станет рабочим органом по реализации конкретных предложений по улучшению городской среды и повышению эффективности мер поддержки.