"Даже номер не видно": алматинцы пожаловались на грязные автобусы (фото)

Жители Алматы жалуются на состояние общественного транспорта. В Сети обсуждают грязные окна, номера и салоны автобусов, передает корреспондент NUR.KZ.

На днях в социальной сети Facebook появился пост, в котором житель Алматы обратился к городским властям с вопросом, почему автобусы грязные. По словам автора публикации, в таком транспорте невозможно даже увидеть, куда едешь.

"Для чего подняли цены на автобус? Чтоб прибыль, доход не тратить хотя бы на мойку?" - задался вопросом алматинец.

Автобусы Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К обсуждению активно присоединились и другие жители города, которые так же подтвердили запущенное состояние автобусов. При этом, алматинцы заметили - чистота общественного транспорта не зависит от погодных условий.

"Заметьте, что весь общественный транспорт Алматы постоянно грязный как снаружи, так и внутри, а автобусные остановки во многих автобусах вообще не объявляют. Когда город наконец-то станет похож на город?" - отметил пользователь в комментариях к посту.

Сиденья автобуса. Фото: NUR.KZ

Автобусы Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Мы обратились в Управление городской мобильности Алматы с целью узнать, как часто моют общественный транспорт южной столицы и кто регулирует данный процесс.

"Мойка проводится ежедневно после смены в автопарке. В каждом автопарке есть ответственный, контролирующий эту работу", - сообщили в ведомстве.

Автобусы Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Отмечается, что всего по городу, включая пригородные маршруты, курсируют 2 377 автобусов. Ежедневно жители и гости города совершают порядка полутора миллиона транзакций.