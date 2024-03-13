Казахстанцы стали чаще подавать в суд на госорганы

На заседании мажилиса сегодня замглавы судебной администрации заявил, что в Казахстане изменилась ситуация касательно судов граждан с госорганами, передает корреспондент NUR.KZ.

"С введением административной юстиции изменилась парадигма того, что госорган всегда прав, и что с ним судиться бесполезно. Если до введения административной юстиции госорганы выигрывали 85%, то есть проигрыш – всего 15%, то сейчас показатель – 60%.

При этом, как и предполагалось, в первые годы количество административных исков начало расти и сегодня превышает 30 тысяч дел в год, рост – 8%", – заявил замруководителя судебной администрации Асылбек Мусралимов.

Он добавил, что в Казахстане 60% исков подают на центральные госорганы, 40% – на местные.

"Практика удовлетворенности показала, что административная юстиция эффективно защищает права граждан. Но, к сожалению, публичные отношения еще остаются вне юрисдикции", – добавил спикер.

Добавим, по информации на сайте областного суда, основной задачей административной юстиции является охрана прав и свобод граждан от незаконных действий государственной администрации. При этом остальные задачи (контроль за деятельностью государственной администрации, обеспечение законности в государственном управлении) должны быть подчинены этой основной задаче.