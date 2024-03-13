Казахстанцы снова смогут посещать Таиланд без визы

Новое соглашение о безвизе на 30 дней намерен заключить Казахстан с Таиландом - ранее казахстанцы уже пользовались освобождением от визовых требований, передает NUR.KZ.

МИД РК подготовил постановление правительства о подписании соглашения между Правительствами двух стран об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов - документ опубликован на портале "Открытые НПА".

Согласно тексту соглашения, граждане государства одной стороны, владельцы действительных проездных документов, срок действия которых должен быть не менее шести месяцев, освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней со дня въезда, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

В случае превышения срока в 30 дней они должны получить соответствующую визу.

Отметим, что в прошлом году РК и Таиланд подписывали подобное соглашение. С 25 сентября и до конца зимы Таиланд открыл возможность безвизового въезда для граждан Казахстана на 30 дней. 29 февраля безвизовый режим был остановлен, согласно договоренностям.

Стоит отметить, что полный список стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, опубликован на официальном сайте "Электронного правительства".