"Счета просто огромны": астанчанке нужно собрать полмиллиона долларов на спасение дочери от лейкоза

7-летняя Дарина из Астаны уже год борется с раком крови. Заболевание с трудом диагностировали, а теперь девочке предстоит долгое лечение за границей, передает NUR.KZ.

"Беда пришла год назад: до марта-апреля 2023 года моя дочь была совершенно здоровым ребенком - она никогда не жаловалась ни на какие боли, ни разу в жизни не лежала в больнице, все было хорошо во всех отношениях.

Однако с апреля 2023 года она начала постоянно болеть: появился ряд различных симптоматических признаков в виде лимфоузлов за левым ухом, небольшая, но регулярная температура каждый вечер, повышенная потливость по ночам, сильные мигрирующие боли в суставах рук", - говорит мама девочки, Дина Сапарова.

Врачи лечили ее от разных заболеваний: вывих локтевых рук в травматологии, острый гематогенный остеомиелит, ювенильный идиопатический артрит. Дарине трижды накладывали гипсовую лангету на руку, неделями лечили антибиотиками, делали пункцию левого локтя и даже применяли специальный препарат для лечения артритов, говорит мама.

Однако через месяц у Дарины появились новые странные симптомы: нервные подергивания в руках, плечах, глазах, которые в дальнейшем также сопровождались небольшой температурой, плохими показателями крови, вялостью, утомляемостью, потерей аппетита.

"Мы объездили множество государственных и частных больниц, но так как ни один врач в Астане не смог увидеть никаких отклонений, объясняя плохие показатели крови обычной простудой, а подергивания - неврологией, утверждая, что в целом с ребенком все в порядке.

С апреля по август 2023 года Дарина три раза проходила стационарное лечение в Астане. Мы с ребенком посетили десятки хирургов, гематологов, онкогематологов, онкологов, травматологов, ревматологов, педиатров и даже тубостеологов, но ни один из них не смог диагностировать рак, как ответ на все симптомы.

В итоге мы остались без точного диагноза, и я решила полететь в Южную Корею, где в первый же день, после получения результатов анализа крови, ревматолог поставил диагноз "лейкоз" (рак крови) и отправил нас к онкологу", - говорит Дина.

В срочном порядке Дарину госпитализировали, а после биопсии костного мозга подтвердили диагноз и немедленно начали лечение.

"Мы не планировали приезжать сюда лечиться и не предполагали таких расходов. Ориентировочный счет за лечение в клинике составляет от 450 000 до 540 000 долларов сроком на три года. В среднем в год оплата лечения составляет 150 000 - 180 000 долларов (около 72 000 000 - 86 000 000 тенге). Это счет только на лечение, без учета оплаты проживания, госпитализации и прочего.

Счета, выставленные за лечение, просто огромны, нашей семье не под силу собрать такие деньги. Я очень надеюсь на вашу поддержку и понимание, так как самостоятельно мне не справиться с такой колоссальной финансовой нагрузкой", - заключила мама.

Реквизиты:

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Altyn bank: 5324 5633 9674 6310

Сапарова Дина, мама

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Сапаров Сайпеден Бахитович, дедушка

Номер телефона мамы: +7 775 351 6442 (только Whatsapp)

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