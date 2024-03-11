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На информацию о привлечении учителей из России в Казахстан ответили в МИДе

Опубликовано:

Школьный класс
Школа. Иллюстративное фото: Natalia Bodrova / Getty Images

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров прокомментировал информацию о том, что в школах в Казахстане, построенных на деньги РФ, могут работать учителя из России, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что в Казахстане якобы будут работать учителя из России в школах, которые построят на российские деньги.

"Эта информация не соответствует действительности. Если вы пройдете по ссылке, то увидите, что российская сторона удалила информацию. Информация в соцсети является фейковой", – заявил Смадияров.

При этом он подтвердил, что российская сторона действительно построит школы в Казахстане.

"Будут только казахстанских кадры, российский преподавателей там не будет. Они (российская сторона – прим. ред.) построят школу, не более того", – подчеркнул официальный представитель МИД РК.

Ранее о возможности открытия в Казахстане российских школ говорил Касым-Жомарт Токаев в интервью российской газете "Известия".

"Учитывая историческую и культурную общность наших народов, есть обоюдная заинтересованность в расширении сотрудничества в области среднего образования. Ведутся переговоры о создании в южных регионах Казахстана совместных казахстанско-российских общеобразовательных организаций.

В то же время мы заинтересованы в открытии соответствующих школ в приграничных с Казахстаном российских регионах, где проживает большое количество наших соотечественников", – говорил глава государства.

Также напомним, что российская компания построит три ТЭЦ в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2066382-na-informatsiyu-o-privlechenii-uchiteley-iz-rossii-v-kazahstan-otvetili-v-mide/

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