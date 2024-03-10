Россиянка пять лет ошибочно оставалась гражданкой Казахстана

Бывшая жительница Аксу, 5 лет назад получившая паспорт РФ, узнала, что гражданства РК все еще не лишена. Оказалось, при сдаче документов информация до МВД РК не дошла, передает корреспондент NUR.KZ.

Зоя Саматаенкова переехала жить в Россию в 2019 году вместе с двумя детьми. Говорит, что получила гражданство быстро, а после, оказавшись в Омске, обратилась в посольство, чтобы отказаться от гражданства Казахстана.

Проблем с новыми документами не возникало. При этом пересекала границу России и Казахстана женщина довольно часто, учитывая, что в Аксу осталась жить ее мама.

Недавно у Зои умер отец и возник вопрос оформления наследства. Тут то и выяснилось, что на протяжении 5 лет женщина нарушала закон Казахстана.

"Моя мама понесла документы на оформление наследства в Аксу, нужен был мой ИИН нерезидента. Он у меня есть. Они проверили, оказалось, что он не проходит. Я скидываю ИИН, который был, когда я была еще гражданкой Казахстана, но он тоже не прошел.

Маму отправили в миграционную службу. Там то ей и сказали, что: "Извините, у вас дочь не отказалась гражданства Казахстана", – рассказала Зоя Саматаенкова.

Женщина решила вновь обратиться в посольство, при этом на территорию Казахстана ехать теперь побоялась. Маму Зои Саматаенковой сразу предупредили, что дочери грозит штраф в 740 тысяч тенге.

При этом в миграционной службе Павлодарской области подтвердили, что отметка об отказе от гражданства Казахстана у Зои Саматаенковой действительно отсутствует.

Проблему удалось решить благодаря документам, которые она получила при сдаче паспорта Казахстана в посольстве в 2019 году.

"Согласно базы данных документирования населения РК за вышеуказанной гражданской зарегистрирована утрата гражданства РК и выставлена отметка недействительности в паспорте в феврале 2024 года. То есть посольство Казахстана, как я поняла, она сейчас находится в Российской Федерации, выставило за ней утрату гражданства", – сообщила старший инспектор по особым поручениям управления миграционной службы ДП Павлодарской области Альмира Хайруллина.

К слову, если бы выяснилось, что у Зои Саматаенковой нет отказа от гражданства, когда она находилась бы на территории Казахстана, доказывать свою проводу женщине было бы сложнее. Документы, полученные в 2019 году в посольстве, в любом случае нужно было бы предъявить. В противном случае ей грозил бы крупный штраф.

Отметим, что статья 496 Кодекса РК об административных правонарушениях регламентирует наказание за нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве.

Так, согласно части 1, использование паспорта и (или) удостоверения личности гражданина Республики Казахстан лицом, утратившим гражданство Республики Казахстан, влечет штраф на физических лиц в размере 100 МРП (369,2 тыс. тенге).

Во 2 части статьи указано, что несообщение в установленные законодательством РК сроки факта приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 200 МРП (738,4 тыс. тенге) либо административное выдворение за пределы РК.

"Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные лицами, состоящими на государственной службе, а также лицами, осуществляющими функции представителя власти либо выполняющими организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, влекут штраф в размере 300 МРП (1,1 млн тенге) либо административное выдворение за пределы РК", – говорится в тексте 3 части данной статьи.