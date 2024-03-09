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Дорожники проверили трассы в области Абай после сообщений о землетрясении

Опубликовано:

Мост через реку в области Абай
Мост. Кадр из видео: КазАвтоЖол

Дорожники провели визуальный осмотр состояния инфраструктуры в области Абай после поступившей информации о землетрясении, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Представители "КАЖ-Сервис" осмотрели искусственные сооружения в районе озера Зайсан в селе Кокпекты - до границы Восточно-Казахстанской области.

Также были осмотрены участки автомобильной дороги республиканского значения "Омск-Майкапшагай" км 1005-1090 и участок автодороги"Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Богас" км 793-941.

В результате объезда и визуального осмотра искусственных сооружений, дефектов и разрушений не выявлено.

Отметим, ранее в ДЧС региона сообщили о том, что 8 марта текущего года на территории области Абай в районе Аксуат в 100 км от села Ойшилик, вечером произошло землетрясение.

Кроме того появилась информация о том, что землетрясение также произошло сегодня утром, однако в ДЧС региона опровергли эти сведения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2065539-dorozhniki-proverili-trassy-v-oblasti-abay-posle-soobscheniy-o-zemletryasenii/

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