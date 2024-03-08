Какие цветы предпочитают казахстанки, рассказали в КГД

В Комитете государственных доходов Минфина Казахстана поделились интересными фактами, связанными с ввозом цветов из-за границы, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

В январе этого года в Казахстан ввезли 12,1 млн. бутонов цветов на 5 млн долларов. Для сравнения в прошлом году в январе в страну ввезли 10,2 млн цветов на 3,9 млн долларов.

Наибольшей популярностью у казахстанцев пользуются розы, их ввезено весом 411,2 тонны, или 9,3 млн штук бутонов, на 3,4 млн долларов.

На втором месте – хризантемы (их ввезли 1,1 млн штук на 553,8 тыс. долларов), на третьем месте – лилии (их ввезли 220,2 тыс. бутонов на 104,2 тыс. долларов).

Также популярны гвоздики, их ввезено весом 9,3 тонн на 68,2 тыс. долларов США.

Другие свежие срезанные цветы и бутоны (тюльпан, hydrangeas, линолиум, гипсофила, финикс, ирис, гортензия и др. экзотические цветы) ввезены весом 132,1 тонн на 808,6 тыс. долларов США.

В этом году в Казахстан были ввезены цветы из Эквадора, Нидерландов, Колумбии, Китая, Кении, Узбекистана и Израиля.

В прошлом году лидерами по ввозу в страну также стали розы (111,0 млн штук бутонов на 39,9 млн долларов), хризантемы (15,8 млн штук на 7,5 млн долларов), лилии (3,3 млн бутонов на 1,4 млн долларов).

В ведомстве отметили, что в 2023 году казахстанские розы пользовались спросом в Узбекистане, всего было экспортировано 27,1 тонны цветов на 40,4 тыс. долларов.