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"Решил побаловаться": астанчанина арестовали за хулиганство в подъезде

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Камеры наблюдения
Камеры. Иллюстративное фото: Pexels

33-летнего жителя Астаны арестовали на 5 суток за то, что он решил изменить угол обзора видеокамер в подъезде. На мужчину пожаловались соседи, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Жители одного из домов в Астане пожаловались в полицию на то, что их сосед повернул обзор камер видеонаблюдения, установленных в подъезде и в лифте.

"Участковый УП района Сарыарка выехал на место и установил, что нарушителем является 33-летний житель столицы, который на свои действия дал признательные пояснения. Астанчанин якобы решил побаловаться", – говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили административное дело по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).

"Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны привлек его к ответственности, с наложением взыскания в виде ареста сроком на 5 суток.

Отбывать наказание он будет в специальном приемнике для административно задержанных ДП города Астаны", – добавили представители акимата.

Добавим, что мелкое хулиганство, согласно статье 434 КоАП РК, – это нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

Такое правонарушение влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Также на прошлой неделе мы рассказывали, что за мелкое хулиганство привлекли к ответственности двух пьяных карагандинок. Их сняли с рейса, летевшего в Шри-Ланку из Алматы.

Женщины выражались нецензурно в адрес работников авиакомпании и не выполняли требования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064909-reshil-pobalovatsya-astanchanina-arestovali-za-huliganstvo-v-podezde/

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