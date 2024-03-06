"Принял решение защитить себя и свою семью": алматинец изобрел систему безопасности при землетрясении

Алматинец Сергей Старков изобрел и производит систему безопасности при землетрясении "Жесткий модуль". Мы узнали, как именно конструкция защищает человека от разрушений, передает NUR.KZ.

"Жесткие модули" были изобретены более 20 лет назад. Это такая конструкция из бесшовных цельнотянутых стальных труб, способная выдержать порядка 216 тонн нагрузки сверху, семь тонн - сбоку и 42 тонны диагонально.

Идея изобретения пришла к Сергею Старкову, инженеру по образованию, после того, как он понял, что никто лучше него не сможет обезопасить жизнь его семьи. В Алматы изобретатель оказался в 90-е годы и остался жить здесь после развала Советского Союза.

Во время конструирования модуля Сергей Старков опирался на японский опыт производства защитных кроватей и патент на металлическую раму, устанавливаемую в узком коридоре. Однако в ходе исследований инженер обнаружил недостатки подобных механизмов.

Например, кровать не защищала владельца сбоку, а рама может позволить человеку провалиться вниз. Свой модуль Старков избавил от подобных брешей в защите.

Ранее Сергей добивался того, чтобы системами безопасности был оснащен весь город, и каждый житель смог бы спрятаться в модулях во время землетрясений.

"Много раз обращался к городским властям с предложениями о внедрении систем безопасности, но понимания не получил. Решил для себя, что я должен сделать и предлагать людям, которые захотят по моему примеру защитить себя и свою семью", - поделился инженер.

Жесткий модуль. Фото: из личного архива

Сегодня производство "Жестких модулей" стало уже семейным делом Старковых. Сын Сергея, Денис, сообщает: стоимость самой стандартной конструкции насчитывает 1 167 000 тенге.

Это примерная цена топовой модели смартфона, отмечает он. При этом, модули вполне могут вписываться в интерьер квартиры, их встраивают в шкафы или подгоняют под общий дизайн помещения.

"Конструкция разборная. Все разбирается на отдельные составляющие элементы. Вес каждого - до 25 килограммов. Соответственно они могут быть как поднятыми грузчиками по лестнице, так и в обычном лифте. И в квартире уже собирается на болтовые соединения", - сообщает Денис.

Отмечается, что практические испытания модули не проходили, но согласно расчетам - это идеальная безопасная зона во время толчков. В любом случае, иметь такой лучше, чем вообще ничего. Тем более, что пережидать землетрясения для жителей многоквартирных домов эксперты советуют именно в помещениях.

На сегодня модули пользуются особым спросом среди алматинцев. Денис Старков признается, производство пришлось поставить в очередь. А вот за рубежом конструкции особой славы пока не сыскали, по крайней мере, предложений о сотрудничестве предприятию еще не поступало.