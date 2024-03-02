"Ему постоянно больно, похудел на 20 кг": алматинцу требуется дорогостоящее лечение за границей

Дорогостоящее лечение за границей требуется алматинцу Евгению Слепокурову. У мужчины рак ротоглотки. Ранее он проходил лечение, но недавно врачи обнаружили рецидив, передает корреспондент NUR.KZ.

"В 2022 году у него заболело горло. Оно было очень опухшее. Мы обратились к врачам - и долгое время нам не могли поставить диагноз. Никто не мог сказать, что с моим мужем. Только когда мы обратились в Институт онкологии, узнали диагноз. Там нам сказали, что нужно срочно ложиться на "химию", - говорит супруга Евгения Ольга.

Евгений прошел четыре курса химиотерапии, далее последовала лучевая терапия. Все это сопровождалось сильными болями в горле, из-за которых Евгений не мог есть, рассказывает супруга. За время борьбы с болезнью мужчина похудел на 20 кг.

"Через два месяца сделали компьютерную томографию. Она показала хорошие результаты. Конечно, были ожоги после лучевой терапии, но метастаз или опухоли не было. Мы обрадовались, конечно.

Но боли не проходили у Евгения. К тому же, до этого у него перестала открываться челюсть. Мы снова пошли в институт. Там сказали прийти через два месяца", - вспоминает Ольга.

Когда Евгений снова пришел к врачу через два месяца, обнаружили рецидив. Мужчине снова провели химиотерапию, но она не сработала, говорит Ольга. Опухоль начала расти и пошли метастазы. У мужчины выявили рак ротоглотки с распространением на корень языка и метастатическое поражение лимфатических узлов шеи с обеих сторон.

Надежду на выздоровление дает профессор из Кореи, к которому обратилась семья. Но на лечение требуется около 20 тысяч долларов, а это свыше девяти миллионов тенге.

Евгений - единственный кормилец в семье. Супруга Ольга ухаживает за матерью, которая стала инвалидом после инсульта. Также супруги воспитывают двоих детей. Без помощи неравнодушных людей такую сумму не собрать, говорит Ольга.

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Виолетта С.