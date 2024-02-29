Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Площадь "Астана" перекроют 1 марта в Алматы

Опубликовано:

Площадь "Астана"
Площадь "Астана". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Площадь "Астана" перекроют 1 марта в Алматы для проведения мероприятия по празднованию Всемирного дня Гражданской обороны, передает корреспондент NUR.KZ.

Мероприятия будет проходить с 10.00 до 13.00 часов. В это время алматинский департамент по ЧС совместно со специалистами МЧС и "Службы спасения" организуют выставку спецтехники и снаряжения.

"Алматинцы и гости города могут ознакомиться с возможностями аварийно-спасательных сил города", - сообщили в пресс-службе акимата города.

Также сообщается, что более трех тысяч школьников и студентов, в том числе, члены пришкольных клубов "Юный спасатель", ознакомятся с особенностями профессии спасателя. Кроме того, желающие смогут ощутить землетрясение с помощью симулятора на мобильной платформе.

"Данный тренажер представляет собой макет жилой комнаты с имитацией горизонтальных и вертикальных толчков землетрясения", - поясняют в акимате..

В этот день можно будет увидеть самый высокий в Казахстане коленчатый подъемник для спасения людей с высоты 90 метров и пройти тренинги оказания первой помощи.

А между тем, в управлении городской мобильности предупредили граждан об изменении движения общественного транспорта 07.00 до 13.00 часов.

Это касается следующих маршрутов:

№48 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би - далее по схеме;

№48 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарабаева - ул. Богенбай батыра - пр. Абылай хана - Толе би - далее по схеме;

№16 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Гоголя - далее по схеме;

№16 - в обратном направлении - ул. Гоголя - пр. Абылай хана - ул. Толе би - далее по схеме;

№126 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Гоголя - далее по схеме;

№126 - в обратном направлении - ул. Гоголя - пр. Абылай хана - ул. Толе би - далее по схеме;

№37 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би - далее по схеме;

№37 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарабаева - ул. Богенбай батыра - пр. Абылай хана - Толе би - далее по схеме;

№201 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би - далее по схеме;

№201 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарабаева - ул. Богенбай батыра - пр. Абылай хана - Толе би - далее по схеме;

№205 - в северном направлении - ул. Желтоксана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би - далее по схеме;

№205 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева - ул. Богенбай батыра - ул. Наурызбай батыра - далее по схеме;

№206 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би - далее по схеме;

№206 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарабаева - ул. Богенбай батыра - пр. Абылай хана - Толе би - далее по схеме;

№209 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би;

№209 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева - ул. Богенбай батыра - пр. Абылай хана - ул. Толе би - далее по схеме;

№210 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би;

№210 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева - ул. Богенбай батыра - пр. Абылай хана - ул. Толе би - далее по схеме;

№224 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би;

№224 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева - ул. Богенбай батыра - пр. Абылай хана - ул. Толе би - далее по схеме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063780-ploschad-astana-perekroyut-1-marta-v-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.