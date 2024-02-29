Площадь "Астана" перекроют 1 марта в Алматы
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Площадь "Астана" перекроют 1 марта в Алматы для проведения мероприятия по празднованию Всемирного дня Гражданской обороны, передает корреспондент NUR.KZ.
Мероприятия будет проходить с 10.00 до 13.00 часов. В это время алматинский департамент по ЧС совместно со специалистами МЧС и "Службы спасения" организуют выставку спецтехники и снаряжения.
"Алматинцы и гости города могут ознакомиться с возможностями аварийно-спасательных сил города", - сообщили в пресс-службе акимата города.
Также сообщается, что более трех тысяч школьников и студентов, в том числе, члены пришкольных клубов "Юный спасатель", ознакомятся с особенностями профессии спасателя. Кроме того, желающие смогут ощутить землетрясение с помощью симулятора на мобильной платформе.
"Данный тренажер представляет собой макет жилой комнаты с имитацией горизонтальных и вертикальных толчков землетрясения", - поясняют в акимате..
В этот день можно будет увидеть самый высокий в Казахстане коленчатый подъемник для спасения людей с высоты 90 метров и пройти тренинги оказания первой помощи.
А между тем, в управлении городской мобильности предупредили граждан об изменении движения общественного транспорта 07.00 до 13.00 часов.
Это касается следующих маршрутов:
№48 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би - далее по схеме;
№48 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарабаева - ул. Богенбай батыра - пр. Абылай хана - Толе би - далее по схеме;
№16 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Гоголя - далее по схеме;
№16 - в обратном направлении - ул. Гоголя - пр. Абылай хана - ул. Толе би - далее по схеме;
№126 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Гоголя - далее по схеме;
№126 - в обратном направлении - ул. Гоголя - пр. Абылай хана - ул. Толе би - далее по схеме;
№37 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би - далее по схеме;
№37 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарабаева - ул. Богенбай батыра - пр. Абылай хана - Толе би - далее по схеме;
№201 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би - далее по схеме;
№201 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарабаева - ул. Богенбай батыра - пр. Абылай хана - Толе би - далее по схеме;
№205 - в северном направлении - ул. Желтоксана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би - далее по схеме;
№205 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева - ул. Богенбай батыра - ул. Наурызбай батыра - далее по схеме;
№206 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би - далее по схеме;
№206 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарабаева - ул. Богенбай батыра - пр. Абылай хана - Толе би - далее по схеме;
№209 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би;
№209 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева - ул. Богенбай батыра - пр. Абылай хана - ул. Толе би - далее по схеме;
№210 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би;
№210 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева - ул. Богенбай батыра - пр. Абылай хана - ул. Толе би - далее по схеме;
№224 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би;
№224 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева - ул. Богенбай батыра - пр. Абылай хана - ул. Толе би - далее по схеме.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063780-ploschad-astana-perekroyut-1-marta-v-almaty/