Площадь "Астана" перекроют 1 марта в Алматы для проведения мероприятия по празднованию Всемирного дня Гражданской обороны, передает корреспондент NUR.KZ.

Мероприятия будет проходить с 10.00 до 13.00 часов. В это время алматинский департамент по ЧС совместно со специалистами МЧС и "Службы спасения" организуют выставку спецтехники и снаряжения.

"Алматинцы и гости города могут ознакомиться с возможностями аварийно-спасательных сил города", - сообщили в пресс-службе акимата города.

Также сообщается, что более трех тысяч школьников и студентов, в том числе, члены пришкольных клубов "Юный спасатель", ознакомятся с особенностями профессии спасателя. Кроме того, желающие смогут ощутить землетрясение с помощью симулятора на мобильной платформе.

"Данный тренажер представляет собой макет жилой комнаты с имитацией горизонтальных и вертикальных толчков землетрясения", - поясняют в акимате..

В этот день можно будет увидеть самый высокий в Казахстане коленчатый подъемник для спасения людей с высоты 90 метров и пройти тренинги оказания первой помощи.

А между тем, в управлении городской мобильности предупредили граждан об изменении движения общественного транспорта 07.00 до 13.00 часов.

Это касается следующих маршрутов:

№48 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би - далее по схеме;

№48 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарабаева - ул. Богенбай батыра - пр. Абылай хана - Толе би - далее по схеме;

№16 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Гоголя - далее по схеме;

№16 - в обратном направлении - ул. Гоголя - пр. Абылай хана - ул. Толе би - далее по схеме;

№126 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Гоголя - далее по схеме;

№126 - в обратном направлении - ул. Гоголя - пр. Абылай хана - ул. Толе би - далее по схеме;

№37 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би - далее по схеме;

№37 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарабаева - ул. Богенбай батыра - пр. Абылай хана - Толе би - далее по схеме;

№201 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би - далее по схеме;

№201 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарабаева - ул. Богенбай батыра - пр. Абылай хана - Толе би - далее по схеме;

№205 - в северном направлении - ул. Желтоксана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би - далее по схеме;

№205 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева - ул. Богенбай батыра - ул. Наурызбай батыра - далее по схеме;

№206 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би - далее по схеме;

№206 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарабаева - ул. Богенбай батыра - пр. Абылай хана - Толе би - далее по схеме;

№209 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би;

№209 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева - ул. Богенбай батыра - пр. Абылай хана - ул. Толе би - далее по схеме;

№210 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би;

№210 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева - ул. Богенбай батыра - пр. Абылай хана - ул. Толе би - далее по схеме;

№224 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би;

№224 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева - ул. Богенбай батыра - пр. Абылай хана - ул. Толе би - далее по схеме.