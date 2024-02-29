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В "Казпочте" прокомментировали предложение использовать ИИН клиентов на маркетплейсах

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Отделение казпочты
Казпочта. Иллюстративное фото: facebook.com/Kazpost

В "Казпочте" прокомментировали предложение использовать ИИН клиентов на маркетплейсах для более быстрой доставки товаров, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее эта информация появилась на странице управляющего директора АО "Казпочта" Асем Нургалиевой.

Как сообщили в пресс-службе АО "Казпочта", компания не предоставляет личную информацию своих клиентов третьим лицам.

"В публикации управляющего директора АО "Казпочта" Асем Болатжан (Нургалиевой - прим. ред.) обсуждается возможность упрощения покупок на маркетплейсах. Это лишь одно из предложений в оптимизации процессов оформления заказов на маркетплейсах", - сообщили в компании.

Кроме того, там объяснили информацию о том, что "Казпочта" планирует потратить 312 млн тенге на SMS-оповещения.

"АО "Казпочта" объявила открытый тендер на понижение по закупу услуг рассылки информации посредством сотовой связи на сумму 312,4 млн тенге сроком на 10 месяцев 2024 года, количество SMS - 29,7 млн штук.

Стоимость услуг за отправку одного SMS-сообщения для поставщиков услуг имеет тенденцию роста и зависит от установленных для него ежегодных тарифов сотовых операторов. Соответственно, расходы Общества также растут ежегодно в зависимости от тарифов сотовых операторов", - рассказали в компании.

В "Казпочте" добавили, что в 2022 году средняя стоимость одного SMS-сообщения составила 10,19 тенге, а в 2024 год она составит в среднем 11,76 тенге.

"Рассылка SMS-сообщений предназначена для информирования клиентов об операциях, связанных как с почтовыми услугами, так и с финансовыми и агентскими услугами, которые Общество оказывает населению на рынке.

Рост расходов на уведомления также связан с увеличением объемов почтово-логистической деятельности. Если в 2022 году количество отправлений, включающее в себя посылки, международные отправления, EMS, крупногабаритный груз составило свыше 13,5 миллионов штук, то в 2023 этот показатель значительно увеличился. В 2024 году планируется прирост согласно стратегии развития Казпочты еще на 40%", - добавили в "Казпочте".

При этом уведомление клиентов любым из доступных способов о поступивших отправлениях и пунктах их выдачи является обязательной процедурой в соответствии с законодательством о почте, сообщили там.

"Дополнительно отметим, что на начало 2024 года Казпочта обслуживает более полумиллиона человек только по карточным операциям, предоставляя транзакционные банковские услуги, для которых также используются SMS-уведомления в рамках предоставления различных сервисов и операций.

Также в "Казпочте" используется технология отправки push-уведомлений (около 4,3 миллиона уведомлений в год), однако ввиду специфичности оказания услуг в отдаленных регионах и сельской местности большинство уведомлений гражданам отправляется через SMS", - заключили в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063721-v-kazpochte-prokommentirovali-predlozhenie-ispolzovat-iin-klientov-na-marketpleysah/

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