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"Не раздумывая пошел за незнакомой девушкой": ребенка потеряли в Экибастузе

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Женщина и ребенок на улице зимой
Женщина и ребенок. Иллюстративное фото: Christopher Hopefitch / Getty Images

В Экибастузе родители обратились в полицию из-за пропажи сына-второклассника. Оказалось, что мальчик согласился сесть в машину к неизвестной девушке, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, 27 февраля около восьми часов вечера в полицию поступило сообщение от родителей ученика второго класса о том, что их сын не пришел из школы.

Правоохранители установили, что ребенок потерял ключи от квартиры. После чего присел на теплоизоляционные трубы возле учебного заведения.

"В это время к нему подошла неизвестная девушка и предложила довезти на своей машине к родным. Ребенок не раздумывая пошел за девушкой, сел к ней в авто и доехал до бабушки", - рассказала старший инспектор группы ювенальной полиции УП Экибастуза Жулдуз Калиханова.

После обращения в полицию инспектор предложила обзвонить всех родных и знакомых. Мальчик нашелся у бабушки.

"Нужно объяснять детям, что нельзя садиться в автомашины к незнакомым. Главное правило, которое нужно донести раз и навсегда до ребенка: ни с каким посторонним человеком, даже если это сосед или ваш знакомый, ни при каких обстоятельствах никуда идти нельзя", - предостерегли в полиции.

Как отмечают правоохранители, каждый родитель обязан разработать для своих детей безопасный путь домой.

"Если произошли непредвиденные ситуации, такие как утеря ключей, неблагоприятные погодные условия, нужно вернуться снова в школу и рассказать учителю. Учитель, в свою очередь, сообщит родителям", - пояснили в МВД.

Другие рекомендации родителям

При пропаже человека, особенно несовершеннолетнего, специалисты советуют сразу обращаться в правоохранительные органы.

Родителям рекомендуют:

  • всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
  • установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
  • чаще фотографировать своих детей, чтобы в случае исчезновения предоставить свежие снимки;
  • запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
  • выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
  • постоянно проводить с детьми беседы о соблюдении мер личной безопасности;
  • рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
  • если возможности мобильного устройства позволяют, то стоит установить специальное приложение, делающее возможным определение местоположения ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063659-ne-razdumyvaya-poshel-za-neznakomoy-devushkoy-rebenka-poteryali-v-ekibastuze/

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