"Не раздумывая пошел за незнакомой девушкой": ребенка потеряли в Экибастузе
Опубликовано:
В Экибастузе родители обратились в полицию из-за пропажи сына-второклассника. Оказалось, что мальчик согласился сесть в машину к неизвестной девушке, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
По данным информационного медиапортала ведомства, 27 февраля около восьми часов вечера в полицию поступило сообщение от родителей ученика второго класса о том, что их сын не пришел из школы.
Правоохранители установили, что ребенок потерял ключи от квартиры. После чего присел на теплоизоляционные трубы возле учебного заведения.
"В это время к нему подошла неизвестная девушка и предложила довезти на своей машине к родным. Ребенок не раздумывая пошел за девушкой, сел к ней в авто и доехал до бабушки", - рассказала старший инспектор группы ювенальной полиции УП Экибастуза Жулдуз Калиханова.
После обращения в полицию инспектор предложила обзвонить всех родных и знакомых. Мальчик нашелся у бабушки.
"Нужно объяснять детям, что нельзя садиться в автомашины к незнакомым. Главное правило, которое нужно донести раз и навсегда до ребенка: ни с каким посторонним человеком, даже если это сосед или ваш знакомый, ни при каких обстоятельствах никуда идти нельзя", - предостерегли в полиции.
Как отмечают правоохранители, каждый родитель обязан разработать для своих детей безопасный путь домой.
"Если произошли непредвиденные ситуации, такие как утеря ключей, неблагоприятные погодные условия, нужно вернуться снова в школу и рассказать учителю. Учитель, в свою очередь, сообщит родителям", - пояснили в МВД.
Другие рекомендации родителям
При пропаже человека, особенно несовершеннолетнего, специалисты советуют сразу обращаться в правоохранительные органы.
Родителям рекомендуют:
- всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
- установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
- чаще фотографировать своих детей, чтобы в случае исчезновения предоставить свежие снимки;
- запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
- выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
- постоянно проводить с детьми беседы о соблюдении мер личной безопасности;
- рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
- если возможности мобильного устройства позволяют, то стоит установить специальное приложение, делающее возможным определение местоположения ребенка.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063659-ne-razdumyvaya-poshel-za-neznakomoy-devushkoy-rebenka-poteryali-v-ekibastuze/