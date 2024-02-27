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В Казахстане для некоторых специальностей отменят дистанционное обучение

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Человек за ноутбуком
Человек за ноутбуком. Фото: Angel Garcia/Getty Images

Для будущих медиков и педагогов могут отменить дистанционное обучение. Соответствующий проект приказа опубликовало Министерство науки и высшего образования, передает корреспондент NUR.KZ.

Проект приказа министра науки и высшего образования находится на портале "Открытые НПА".

"В организациях высшего и послевузовского образования предусматривается перевод на дистанционное обучение не более 20 процентов для подготовки кадров в сфере права, хореографии, музыкального искусства, авиационной техники и технологий, строительства, морской техники и технологий, военного дела, ветеринарии от общего количества дисциплин за весь период обучения", - говорится в проекте приказа.

А для подготовки кадров в области педагогической науки и здравоохранения в организациях высшего и послевузовского образования, согласно проекту приказа, дистанционное обучение не будет допускаться, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 37-2 Закона Республики Казахстан "Об образовании".

"Для подготовки кадров по остальным направлениям, подготовки кадров в организациях высшего и послевузовского образования предусматривается перевод на дистанционное обучение не более 50% от общего количества дисциплин за весь период обучения", - сообщается в проекте приказа.

Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 13 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063239-v-kazahstane-dlya-nekotoryh-spetsialnostey-otmenyat-distantsionnoe-obuchenie/

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