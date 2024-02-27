"Являются надежным партнером государства": Аида Балаева поздравила казахстанские НПО
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Министр культуры и информации Аида Балаева обратился к неправительственному сектору и поздравила казахстанцев со Всемирным днем НПО, передает NUR.KZ.
Министр Балаева опубликовала пост в Facebook, в котором напомнила о том, что сегодня во всем мире отмечается Всемирный день неправительственных организаций.
"В Казахстане неправительственный сектор является надежным партнером государства в решении социальных вопросов и активизации гражданских инициатив. Роль НПО особо подчеркивается главой нашего государства", - отметила Аида Балаева.
Главой государства, по словам министра, поставлены задачи по усилению роли гражданского общества в решении актуальных проблем и повышению качества жизни населения.
Так, в Казахстане сформированы и действуют механизмы поддержки государством НПО: государственный социальный заказ, грантовое финансирование и премии. При этом из 23 тысяч НПО в стране активно действующими являются 18 тысяч.
По словам министра, также внесены изменения в законодательство об общественных объединениях и общественных советах.
"Основным ресурсом современного развития государства становятся человеческий капитал, его потенциал и развитие, то есть - социальный капитал. Инвестируя в наших граждан, мы тем самым формируем сильное и развитое общество, где каждый вносит свой посильный вклад в реализацию социальных задач своего региона.
Для меня большая честь поздравить гражданских активистов, играющих огромную роль в решении социальных проблем в обществе, с Международным Днем неправительственных организаций! Пусть наше гражданское общество будет ответственным, благополучным и процветающим!", - добавила министр.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063219-yavlyayutsya-nadezhnym-partnerom-gosudarstva-aida-balaeva-pozdravila-kazahstanskie-npo/