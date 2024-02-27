"Не может сидеть в неприспособленной коляске": казахстанка ищет 1,2 млн тенге для дочери с ДЦП

11-летняя Айзере из Талдыкоргана родилась здоровой, но из-за повышения билирубина ей пришлось сделать переливание крови трижды. А после девочке поставили диагноз ДЦП, передает NUR.KZ.

Айзере родилась в срок абсолютно здоровой, но на третьи сутки у нее сильно поднялись показатели билирубина. По словам мамы, они в разы превышали норму, и было решено незамедлительно сделать переливание крови. Эту процедуру проводили трижды.

"В то время я даже не думала, что моя девочка пережила тяжелую атаку на мозг, и для только что родившегося ребенка это может привести к тяжелым последствиям. Дочь была в критическом состоянии, только на 12-й день она начала подавать признаки жизни. Все эти дни я молилась и думала, что все позади, но это было только начало.

Из-за переливания трех разные плазм организм ребенка восстанавливался очень медленно, дочь росла слабой, плохо развивалась. Все это привело к диагнозу ДЦП. Я как мама понимала, что не могу опустить руки и оставить дочь наедине с диагнозом.

Мы занимались дома, по возможности ездили на реабилитации, как платные, так и бесплатные, хватались за любой шанс поправить здоровье дочери. В этой борьбе за здоровье уже прошло 11 лет, улучшения, несомненно, есть, но Айзере не сидит и не ходит самостоятельно", - говорит мама девочки Ботагоз Фазылова.

У Айзере было было косоглазие, слабый желудок, образовалась киста в голове, девочка плохо спала. Однако со временем косоглазие прошло, девочка хорошо видит, киста рассосалась.

Сейчас Айзере находится на инвалидности. Однако она растет и справляться с ребенком маме все сложнее.

Айзере нужна специализированная коляска, так как коляски, которые покупала мама, стали маленькими, а те, что выдали бесплатно, по словам мамы, абсолютно не пригодны для детей с диагнозом ДЦП.

"Оборудование, которое стало мало для реабилитации Айзере, я раздаю детям из сельской местности, у которых нет возможности купить специальную обувь, коляски, ходунки и прочее. И сейчас мы сами столкнулись с ситуацией, когда мы не можем позволить себе купить инвалидную коляску для ребенка.

У Айзере из-за недостаточного веса в обоих тазобедренных суставах образовалась деформация тазобедренных головок костей, из-за чего она не может полноценно сидеть в неприспособленных для этого колясках", - говорит Ботагоз.

Цена коляски составляет порядка 1 100 000 - 1 200 000 тенге.

Реквизиты:

Halyk: 5354 5102 0303 1389

Получатель: Фазылова Ботагоз Женисовна, мама Айзере

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Тел.: +7 777 168 82 75 Айшагүл Қ., сестра Айзере