Весь Семей искал пропавшую 13-летнюю девочку (видео)

Накануне ДП области Абай обратился к жителям Семея с просьбой оказать содействие в поисках без вести пропавшей 13-летней девятиклассницы. Позже стало известно, что девочка, которую искал весь город, найдена, передает NUR.KZ.

Обращение к жителям Семея появилось в официальном Telegram-канале ДП области Абай. Указывалось, что 23 февраля около 10.00 девятиклассница вышла из дома в поселке Восточный и исчезла. В ведомстве озвучили приметы и попросили обращаться в полицию при наличии информации о пропавшей.

Позже в ДП области Абай сообщили, что в Семее нашлась девочка, которую искал весь город.

"Девятиклассница, пропавшая еще утром, нашлась живая и невредимая. Полицейские, учителя школы, где учится несовершеннолетняя, волонтеры и жители прочесывали весь Семей.

Поиски велись как в заброшенных строениях, так и в увеселительных заведениях. Стражи порядка при проведении мероприятий нашли школьницу в ТД "Казына", - рассказали в ведомстве.

После чего школьницу доставили в полицию, где провели с ней беседу. Затем ребенка после осмотра психолога передали родителям.

На портале egov.kz даются рекомендации, которые могут помочь избежать пропажи несовершеннолетних: