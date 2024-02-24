Весь Семей искал пропавшую 13-летнюю девочку (видео)
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Накануне ДП области Абай обратился к жителям Семея с просьбой оказать содействие в поисках без вести пропавшей 13-летней девятиклассницы. Позже стало известно, что девочка, которую искал весь город, найдена, передает NUR.KZ.
Обращение к жителям Семея появилось в официальном Telegram-канале ДП области Абай. Указывалось, что 23 февраля около 10.00 девятиклассница вышла из дома в поселке Восточный и исчезла. В ведомстве озвучили приметы и попросили обращаться в полицию при наличии информации о пропавшей.
Позже в ДП области Абай сообщили, что в Семее нашлась девочка, которую искал весь город.
"Девятиклассница, пропавшая еще утром, нашлась живая и невредимая. Полицейские, учителя школы, где учится несовершеннолетняя, волонтеры и жители прочесывали весь Семей.
Поиски велись как в заброшенных строениях, так и в увеселительных заведениях. Стражи порядка при проведении мероприятий нашли школьницу в ТД "Казына", - рассказали в ведомстве.
После чего школьницу доставили в полицию, где провели с ней беседу. Затем ребенка после осмотра психолога передали родителям.
На портале egov.kz даются рекомендации, которые могут помочь избежать пропажи несовершеннолетних:
- всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
- установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
- чаще фотографировать своих детей;
- запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
- выучить с ребенком его имя и домашний адрес; постоянно проводить беседы о соблюдении мер личной безопасности;
- рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
- если возможности мобильного устройства позволяют, то установить специальное приложение для определения местоположения его владельца.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062764-ves-semey-iskal-propavshuyu-13-letnyuyu-devochku-video/