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Весь Семей искал пропавшую 13-летнюю девочку (видео)

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Поиски девочки в Семее
Поисковые мероприятия. Кадр из видео: t.me/dp_abai

Накануне ДП области Абай обратился к жителям Семея с просьбой оказать содействие в поисках без вести пропавшей 13-летней девятиклассницы. Позже стало известно, что девочка, которую искал весь город, найдена, передает NUR.KZ.

Обращение к жителям Семея появилось в официальном Telegram-канале ДП области Абай. Указывалось, что 23 февраля около 10.00 девятиклассница вышла из дома в поселке Восточный и исчезла. В ведомстве озвучили приметы и попросили обращаться в полицию при наличии информации о пропавшей.

Позже в ДП области Абай сообщили, что в Семее нашлась девочка, которую искал весь город.

"Девятиклассница, пропавшая еще утром, нашлась живая и невредимая. Полицейские, учителя школы, где учится несовершеннолетняя, волонтеры и жители прочесывали весь Семей.

Поиски велись как в заброшенных строениях, так и в увеселительных заведениях. Стражи порядка при проведении мероприятий нашли школьницу в ТД "Казына", - рассказали в ведомстве.

После чего школьницу доставили в полицию, где провели с ней беседу. Затем ребенка после осмотра психолога передали родителям.

На портале egov.kz даются рекомендации, которые могут помочь избежать пропажи несовершеннолетних:

  • всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
  • установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
  • чаще фотографировать своих детей;
  • запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
  • выучить с ребенком его имя и домашний адрес; постоянно проводить беседы о соблюдении мер личной безопасности;
  • рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
  • если возможности мобильного устройства позволяют, то установить специальное приложение для определения местоположения его владельца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062764-ves-semey-iskal-propavshuyu-13-letnyuyu-devochku-video/

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