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"Еще и соревнуются": о "летающих" по улицам грузовиках заявили жители Туркестанской области (видео)

Опубликовано:

КамАЗ
"КамАЗ". Кадр из сюжета: almaty.tv

Жители села Балтаколь в Туркестанской области заявили, что водители большегрузов "летают" по сельским дорогам и устраивают гонки. Сельчане боятся за своих детей, передает телеканал "Алматы".

Как сообщает телеканал, недалеко от села сейчас строят аэропорт. Однако развитие инфраструктуры не особо радует местных жителей - их беспокоят перевозящие стройматериалы большегрузы.

По словам местных жителей, в день по улицам селам проезжает порядка 200 большегрузов. Водители некоторых из них соревнуются в скорости, что сильно беспокоит сельчан - они боятся за безопасность детей и взрослых.

"Беспрерывно по нашему селу "летают" эти грузовики. Еще и соревнуются друг с другом. Это же опасно! На таких маленьких улицах они рискуют сбить кого-нибудь", - возмущен житель села Балтаколь Газиз Жуманбалаев.

Кроме того, грузовики сильно изъездили и без того многострадальные дороги села. Старые сельские дороги не выдерживают веса многотонных грузовиков. Каждую неделю на улицах появляются новые ямы.

"Вчера подрядчик рассказал, что еще 4 месяца на место стройки будут завозить стройматериалы. Мы требуем, чтобы построили отдельную дорогу за чертой села. Иначе наша дорожная инфраструктура будет разрушена", - заявил аким села Балтаколь Сейитхан Ателов.

Тем временем в районном акимате заверили, что строительство объездной дороги уже начато. Отныне большегрузы по местным дорогам ездить не будут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062754-esche-i-sorevnuyutsya-o-letayuschih-po-ulitsam-gruzovikah-zayavili-zhiteli-turkestanskoy-oblasti-video/

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