Задолжавший крупную сумму казахстанец прятался от родителей у соседа

Три дня искали молодого человека в Туркестанской области, а он находился у соседа. Мужчина боялся признаться родителям в долге на крупную сумму, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Келесский районный отдел полиции обратился местный житель и рассказал, что его 23-летний сын около 21.30 вышел из дома и обратно не вернулся. Родители сутки безуспешно искали парня, а потом обратились в полицию.

Стражей порядка сразу же ориентировали на поиски пропавшего молодого человека. Участковые инспекторы тщательно проверили все улицы и близлежащие территории, а также опросили очевидцев.

В результате двухдневных оперативно-поисковых мероприятий пропавшего обнаружили в соседнем доме.

"Как выяснили стражи порядка, у 23-летнего парня имелся долг на крупную сумму. Он побоялся рассказать об этом родителям и прятался в доме у соседа", - поделились подробностями в ДП Туркестанской области.

Родители найденного парня выразили благодарность полицейским, оказавшим помощь в поисках, и пожелали им успехов.

Что делать, если пропал человек

Как сообщает сайт "Электронного правительства", при пропаже человека необходимо первым делом обратиться в полицию, позвонив на номер "102", или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование - обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.