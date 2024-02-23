Сын страдает аутизмом, а дочь - ДЦП: слабовидящая алматинка просит помощи

Айгерим Солтанбаева из Алматы в 16 лет потеряла зрение, а затем - маму. Трудности ее не сломили, но жизнь продолжала испытывать: ее сын страдает аутизмом, а дочь - ДЦП, передает NUR.KZ.

"В 16 лет я потеряла зрение и стала слабовидящим человеком. У меня сохранилось 30% зрения на одном глазу. Мама, не выдержав моего диагноза, на нервной почве заболела и умерла через год. Родственники отвернулись и бросили меня.

Но я не унывала и пыталась сама адаптироваться к нормальной, полноценной жизни. Закончила колледж и университет по гранту. В 25 лет у меня в браке родился сын Темирлан, ничего не предвещало беды", - говорит Айгерим.

Мальчик родился здоровым, но к двум годам начали проявляться странности. Ребенок с трудом шел на контакт, слабо понимал обращенную речь. Сейчас Темирлану 6 лет.

"Мы прошли нелегкий путь в поисках причины и лечения его психической задержки, невропатологи, генетики, психиатры. На данный момент мой сын не разговаривает и имеет слабое понимание, не обладает навыками самообслуживания.

Ему поставили диагноз "атипичный аутизм". Я люблю сына и борюсь за то, чтобы он стал самостоятельным человеком. Мне очень страшно за сына, ведь я сама - инвалид 1 группы", - говорит женщина.

Когда Темирлану было два года, у Айгерим родилась дочь с диагнозом "ДЦП, левосторонний гемипарез".

"Жизнь нашей семьи - это нескончаемая борьба за каждый сдвиг и новый навык наших детей, мы не бросаем лечение и реабилитацию. Наши дорогие волшебники, добрые люди, помогите. Мы открыли сбор на следующий этап реабилитации Темирлана - это аппаратное лечение в клинике в Санкт-Петербурге.

Необходимая сумма 350 000 рублей - 1 800 000 тенге. Для достижения хороших результатов нам, как минимум, надо за полгода три раза туда слетать. Клиника направлена на аппаратное лечение детей с задержкой развития под наблюдением врача-невропатолога", - заключила Айгерим.

Реквизиты:

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