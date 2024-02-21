"Не купил шубу – подала в суд": какие случаи можно назвать финансовым абьюзом, пояснили в МВД

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха сегодня в кулуарах мажилиса объяснил, что означает финансовый абьюз в семьях и могут ли наказать за такое в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты задали вице-министру внутренних дел вопрос, какие случаи можно считать финансовым абьюзом.

"Насилие необязательно физическое. На сегодняшний день в уголовном кодексе прямо написано – действие в отношении лица, находящемся в материальной зависимости. Если абьюзер подвергает насилию, то это отягчающие обстоятельства", – объяснил Игорь Лепеха.

Он также привел примеры из практики.

"Это надо смотреть по каждому конкретному факту. Бывают всякие случаи. Мы изучали иностранные законодательства. Есть случай в одной из стран, когда жена подала на мужа (в суд – прим. ред.), из-за того, что он не купил шубу. Его привлекли к ответственности за бытовое насилие. Пока у нас такой вопрос не стоит.

Вопрос стоит именно по противоправным действиям – телесные повреждения, избиение, нецензурная брань – такие явные правонарушения. Там, где речь идет на этическом уровне – здесь не регулируется", – резюмировал Игорь Лепеха.

Отметим, в законе "О профилактике бытового насилия" приводятся его виды. Они следующие:

Бытовое насилие может выражаться в виде физического, психологического, сексуального и (или) экономического насилия.

может выражаться в виде физического, психологического, сексуального и (или) экономического насилия. Физическое насилие – умышленное причинение вреда здоровью путем применения физической силы и причинения физической боли.

умышленное причинение вреда здоровью путем применения физической силы и причинения физической боли. Психологическое насилие – умышленное воздействие на психику человека, унижение чести и достоинства посредством угроз, оскорблений, шантажа или принуждение (понуждение) к совершению правонарушений или деяний, представляющих опасность для жизни или здоровья, а также ведущих к нарушению психического, физического и личностного развития.

– умышленное воздействие на психику человека, унижение чести и достоинства посредством угроз, оскорблений, шантажа или принуждение (понуждение) к совершению правонарушений или деяний, представляющих опасность для жизни или здоровья, а также ведущих к нарушению психического, физического и личностного развития. Сексуальное насилие – умышленное противоправное действие, посягающее на половую неприкосновенность или половую свободу человека, а также действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним.

– умышленное противоправное действие, посягающее на половую неприкосновенность или половую свободу человека, а также действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним. Экономическое (финансовое) насилие – умышленное лишение человека жилья, пищи, одежды, имущества, средств, на которые он имеет предусмотренное законом право.

Напомним также, что с прошлого года домашним дебоширам ужесточили наказание в Казахстане. Теперь приехавший на место полицейский может составить протокол без заявления потерпевшей стороны.

Кроме того, шанс на примирение в суде у семейного дебошира будет один. Соответствующие поправки в Административный кодекс вступили в силу с 1 июля 2023 года.