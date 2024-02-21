Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Не купил шубу – подала в суд": какие случаи можно назвать финансовым абьюзом, пояснили в МВД

Опубликовано:

Девушка в шубе
Шуба. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха сегодня в кулуарах мажилиса объяснил, что означает финансовый абьюз в семьях и могут ли наказать за такое в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты задали вице-министру внутренних дел вопрос, какие случаи можно считать финансовым абьюзом.

"Насилие необязательно физическое. На сегодняшний день в уголовном кодексе прямо написано – действие в отношении лица, находящемся в материальной зависимости. Если абьюзер подвергает насилию, то это отягчающие обстоятельства", – объяснил Игорь Лепеха.

Он также привел примеры из практики.

"Это надо смотреть по каждому конкретному факту. Бывают всякие случаи. Мы изучали иностранные законодательства. Есть случай в одной из стран, когда жена подала на мужа (в суд – прим. ред.), из-за того, что он не купил шубу. Его привлекли к ответственности за бытовое насилие. Пока у нас такой вопрос не стоит.

Вопрос стоит именно по противоправным действиям – телесные повреждения, избиение, нецензурная брань – такие явные правонарушения. Там, где речь идет на этическом уровне – здесь не регулируется", – резюмировал Игорь Лепеха.

Отметим, в законе "О профилактике бытового насилия" приводятся его виды. Они следующие:

  • Бытовое насилие может выражаться в виде физического, психологического, сексуального и (или) экономического насилия.
  • Физическое насилие – умышленное причинение вреда здоровью путем применения физической силы и причинения физической боли.
  • Психологическое насилие – умышленное воздействие на психику человека, унижение чести и достоинства посредством угроз, оскорблений, шантажа или принуждение (понуждение) к совершению правонарушений или деяний, представляющих опасность для жизни или здоровья, а также ведущих к нарушению психического, физического и личностного развития.
  • Сексуальное насилие – умышленное противоправное действие, посягающее на половую неприкосновенность или половую свободу человека, а также действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним.
  • Экономическое (финансовое) насилие – умышленное лишение человека жилья, пищи, одежды, имущества, средств, на которые он имеет предусмотренное законом право.

Напомним также, что с прошлого года домашним дебоширам ужесточили наказание в Казахстане. Теперь приехавший на место полицейский может составить протокол без заявления потерпевшей стороны.

Кроме того, шанс на примирение в суде у семейного дебошира будет один. Соответствующие поправки в Административный кодекс вступили в силу с 1 июля 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062179-ne-kupil-shubu-podala-v-sud-kakie-sluchai-mozhno-nazvat-finansovym-abyuzom-poyasnili-v-mvd/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.