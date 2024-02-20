Побывать в Диснейленде, встретиться с Димашем: о чем мечтают тяжелобольные дети в Казахстане

Около трех лет фонд Menin Armanym исполняет желания тяжелобольных детей. За это время удалось исполнить мечту 211 мальчишек и девчонок, передает корреспондент NUR.KZ.

Восьмилетний Рамазан родился с пороком развития органов слуха. У мальчика микротия и атрезия, а также тугоухость 3 и 4 степеней. Уши у Рамазана будто бы закрыты без ушной раковины, из-за патологии развития он практически ничего не слышал. Спасали слуховые аппараты.

Рамазан. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Несмотря на недуг, Рамазан очень любит слушать музыку и танцевать. Долгое время его заветной мечтой была встреча с любимым исполнителем Тураром Ыдырысом, известным как 2Rar. Его песни Рамазан слушал целыми днями и подпевал своему кумиру, рассказывает мама мальчика Нургуль.

Нургуль и Рамазан. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Около года назад в социальных сетях женщина наткнулась на фонд Menin Armanym, который исполняет желания тяжелобольных детей. Нургуль написала им и рассказала о заветной мечте своего сына.

"12 марта у Рамазана день рождения. Накануне мне позвонили из фонда и предложили исполнить его мечту в день рождения. Это было незабываемо. Прошел почти год, но Рамазан до сих пор вспоминает тот день.

Это были такие эмоции, просто непередаваемые. Даже нет слов, чтобы выразить, насколько он был счастлив", - рассказывает Нургуль.

Рамазан и Турар. Фото: из личного архива

Рамазан смог побывать на концерте своего кумира и пообщаться с ним во время репетиции. А после Турар лично поздравил мальчика с днем рождения, они вместе задули свечи на праздничном торте, вспоминает Нургуль.

Фонд "Menin Armanym". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"У него глаза горели от радости. Этот день мы запомнили на всю жизнь. И здесь важный урок и для нас, взрослых, и для Рамазана, - главное, мечтать. У мечты есть такое свойство - исполняться", - говорит мама Рамазана.

А недавно у Рамазана исполнилась еще одна мечта. Он впервые услышал мир без слухового аппарата. В ноябре прошлого года мальчику сделали операцию на левое ухо в США, удалось открыть проход уха.

Рамазан. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Он каждый день перед операцией спрашивал: "Мое ухо будет, как у вас?". И когда он впервые увидел свое ухо после операции, он был очень рад. А первые звуки он услышал, когда мы ехали из клиники. И он сказал, что впервые слышит звук дождя, слышит, как капают капли.

Он сказал, что даже не представлял, что можно услышать звук ветра. И что он никогда раньше не слышал, как листья шуршат. Для нас это были неописуемые чувства. Ведь он столько лет ничего этого не слышал", - со слезами радости говорит Нургуль.

Рамазан с младшим братом. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сейчас Рамазан учится по-новому слышать мир вокруг. Слуховой аппарат не улавливал низкие частоты, звук для мальчика больше напоминал эхо, говорит его мама. Теперь Рамазану предстоит операция на второе ухо.

Алиса и Екатерина. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В фонде Menin Armanym есть доска с более чем 200 фотографиями. На них дети, чьи мечты удалось исполнить. Свое фото на доске без труда отыскала маленькая Алиса. Это был самый счастливый день, вспоминает девочка. В то время эта сказка Алисе и ее семье была необходима. На тот момент маленькая девочка долгое время боролась с серьезной опухолью.

Началось все как энтеровирусная инфекция, вспоминает мама Алисы Екатерина. Но в один день девочка встала с кровати и упала со словами "Я ничего не вижу".

Алиса и Екатерина. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Она потеряла зрение. Ей было шесть лет. Мы поехали к офтальмологу. Врач не мог ничего понять, было воспаление глазного дна на обоих глазках. Невропатолог нас срочно отправила на МРТ.

На следующий день нам провели экстренную операцию. У нее был отек мозга и полностью пропало зрение. Нам экстренно поставили шунт и сказали, что огромная опухоль 6,5 см в голове", - вспоминает Екатерина.

Алиса. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Опухоль образовалась около мозжечка. Из-за этого девочку почти полностью парализовало, Алиса не могла даже разговаривать. Ей провели сложную 13-часовую операцию и удалили опухоль. После девочка прошла лучевую терапию и шесть курсов химиотерапии. Алиса год пролежала в больнице. В это непростое для семьи время к ним обратился фонд с вопросом: "Какая у ребенка мечта?".

Алиса. Фото: из личного архива

"Она у меня очень любит сказку "Алиса в стране чудес". И фонд устроил для дочки такой незабываемый праздник. Это было похоже на сказку. А подготовка была на таком высоком уровне, все было продумано до мелочей.

Это было такое счастье для Алисы. Она светилась от счастья. До начала праздника к нам приехали из фонда и привезли красивое белое платье и туфельки, как для принцессы на бал", - рассказывает мама девочки.

Алиса. Фото: из личного архива

"За нами приехали и привезли в сказку. Там была Алиса, чеширский кот. А еще мыльные пузыри и кошки. Они прыгали через обруч, играли со мной. Я очень сильно люблю кошек. У меня дома тоже есть кошка, ее зовут Бондя, это значит бандитка. У нее мордочка черная. Мне очень сильно понравился тот день. Я была счастлива", - делится впечатлениями Алиса.

Алиса. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

А недавно фонд исполнил грандиозную мечту 14-летнего Аяна – поездка в Диснейленд во Франции. Это желание мальчик загадал еще три года назад. Но тогда из-за состояния здоровья исполнить мечту не удалось, у мальчика рак кости, рассказывает исполнительный директор фонда Алишер Тургамбаев.

"Когда все наладилось, мы приступили к сбору средств. Мы сделали смету и обращались к компаниям, писали письма, звонили. Никто из них не сказал "нет", они только просили подождать. Все это заняло три месяца. Аян с мамой провели в Париже четыре дня.

Алишер Тургамбаев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Они быстро пролетели, но подарили такие эмоции и моменты. Мы заметили изменения и в Аяне, и в его маме. Мальчик стал радоваться каким-то простым моментам жизни, он изменился после поездки, начал увлекаться разными курсами и поставил для себя цель - путешествовать по миру", - рассказывает Алишер.

Также в фонд поступали желания встретиться с футболистами "Кайрата", провести время с любимыми блогерами, познакомиться с Димашем Кудайбергеном. Часто, говорят в фонде, исполнение мечты ребенка не требует финансовых затрат, нужно только время и внимание.

Фонд "Menin Armanym". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Среди детей, чьи желания удалось исполнить, многие борются с онкологией. Немало детей с ДЦП, синдром Дауна и редкими заболеваниями. Были и ребята, которым оставалось жить меньше года, говорят в фонде.

Но какой бы ни был диагноз и прогноз врачей, одна мечта и один день может кардинально изменить ребенка и родителей, считают в фонде.

"Например, ребенку десять лет. И всю свою жизнь он борется с болезнью. Все, что он видел, это дом, больница и дорога между. И сами родители думают только о лекарствах, лечении. Они забывают и не позволяют ребенку быть ребенком.

Фонд "Menin Armanym". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Но после того, как фонд исполнил желание, мы заметили, что ребенка стали водить в кино и игровую. Хотя раньше держали, можно сказать, в стерильных условиях. Родители вспоминают, что это ребенок и он хочет играть и проводить время с ними", - говорит Алишер Тургамбаев.

Фонд "Menin Armanym". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Стать на один день пожарным, полицейским или радиоведущим, побывать в дельфинарии, покататься на фуникулере, провести время в развлекательном центре, поужинать всей семьей в кафе. Часто мечты у детей очень простые.

Но их родители и не догадывались, что осчастливить ребенка все это время было так легко. Грандиозная мечта у ребенка или скромная, связана она всегда с одним, говорят в фонде, - на день забыть о болезни и просто побыть ребенком.