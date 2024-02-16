В Алматы перекроют дороги и изменят схемы движения автобусов из-за забега

В Алматы 25 февраля состоится забег Winter Run 2024. Для проведения мероприятия в мегаполисе временно перекроют ряд улиц, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В Алматы в связи с проведением городского забега Winter Run 2024 25 февраля будет перекрыто движение по северной стороне проспекта Аль-Фараби от бульвара Мендикулова до Esentai Mall с 07:50 до 10:45, с 08:30 до 10:30 – по проспекту Аль-Фараби от Esentai Mall до проспекта Гагарина.

При этом южная сторона проспекта Аль-Фараби будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд будет организован в восточном направлении по улице Тимирязева.

Кроме того, участок улицы Западный Желтоксан от проспекта Аль-Фараби до улицы Ганди будет перекрыт с 04:00 до 12:00.

Схема перекрытия движения. Фото: акимат Алматы

Также в связи с соревнованием с 06:00 до 11:00 будет изменено движение следующих маршрутов:

№15 – в северном направлении – улица Жарокова – улица Утепова – улица Розыбакиева – проспект Аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

– в северном направлении – улица Жарокова – улица Утепова – улица Розыбакиева – проспект Аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений; №30 – в северном направлении – улица Жарокова – улица Утепова – проспект Гагарина - далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

– в северном направлении – улица Жарокова – улица Утепова – проспект Гагарина - далее по схеме, в обратном направлении – без изменений; №31 – в северном направлении – улица Жарокова – улица Утепова – проспект Гагарина – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

– в северном направлении – улица Жарокова – улица Утепова – проспект Гагарина – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений; №32 – в южном направлении – улица Навои – проспект Аль-Фараби – улица Мустафина, перенос конечного пункта на "Мкр. Орбита-2", в обратном направлении – начало движения от КП "Мкр. Орбита-2" – улица Мустафина – далее по схеме;

– в южном направлении – улица Навои – проспект Аль-Фараби – улица Мустафина, перенос конечного пункта на "Мкр. Орбита-2", в обратном направлении – начало движения от КП "Мкр. Орбита-2" – улица Мустафина – далее по схеме; №34 – в южном направлении – улица Мустафина – разворот перед кольцом проспект Аль-Фараби – перенос КП на "Мкр. Орбита-2", в обратном направлении – начало движения от КП "Мкр. Орбита-2" - улица Мустафина – далее по схеме;

– в южном направлении – улица Мустафина – разворот перед кольцом проспект Аль-Фараби – перенос КП на "Мкр. Орбита-2", в обратном направлении – начало движения от КП "Мкр. Орбита-2" - улица Мустафина – далее по схеме; №38 – в западном направлении – проспект Аль-Фараби – проспект Достык – улица Сатпаева – улица Жандосова – улица Розыбакиева – проспект Аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

– в западном направлении – проспект Аль-Фараби – проспект Достык – улица Сатпаева – улица Жандосова – улица Розыбакиева – проспект Аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений; №45 – в южном направлении – проспект Достык – улица Кажымукана – проспект Назарбаева – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

– в южном направлении – проспект Достык – улица Кажымукана – проспект Назарбаева – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений; №62 – в западном направлении – проспект Аль-Фараби – проспект Достык – проспект Абая – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

– в западном направлении – проспект Аль-Фараби – проспект Достык – проспект Абая – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений; №63 – в южном направлении – проспект Назарбаева – улица Сатпаева – улица Жандосова – улица Розыбакиева – проспект Аль-Фараби – далее по схеме;

– в южном направлении – проспект Назарбаева – улица Сатпаева – улица Жандосова – улица Розыбакиева – проспект Аль-Фараби – далее по схеме; №67 – в северном направлении – улица Жарокова – улица Утепова – улица Розыбакиева – проспект Аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

– в северном направлении – улица Жарокова – улица Утепова – улица Розыбакиева – проспект Аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений; №77 – в северном направлении – улица Жарокова – улица Утепова – улица Розыбакиева – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

– в северном направлении – улица Жарокова – улица Утепова – улица Розыбакиева – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений; №86 – в южном направлении – проспект Назарбаева – улица Сатпаева – улица Жандосова – улица Розыбакиева – проспект Аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

– в южном направлении – проспект Назарбаева – улица Сатпаева – улица Жандосова – улица Розыбакиева – проспект Аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений; №101 – в северном направлении – улица Жарокова – улица Утепова – улица Розыбакиева – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

– в северном направлении – улица Жарокова – улица Утепова – улица Розыбакиева – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений; №103 – в южном направлении – улица Мустафина – разворот перед кольцом проспект Аль-Фараби – перенос КП на "Мкр. Орбита-2", в обратном направлении – начало движения от КП "Мкр. Орбита-2" – улица Мустафина – далее по схеме;

– в южном направлении – улица Мустафина – разворот перед кольцом проспект Аль-Фараби – перенос КП на "Мкр. Орбита-2", в обратном направлении – начало движения от КП "Мкр. Орбита-2" – улица Мустафина – далее по схеме; №116 – в северном направлении – проспект Аль-Фараби – улица Жарокова – улица Утепова – проспект Гагарина – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

– в северном направлении – проспект Аль-Фараби – улица Жарокова – улица Утепова – проспект Гагарина – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений; №127 – в южном направлении – проспект Назарбаева – улица Сатпаева – улица Жандосова – улица Жарокова – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

– в южном направлении – проспект Назарбаева – улица Сатпаева – улица Жандосова – улица Жарокова – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений; №135 – в южном направлении – улица Навои – проспект Аль-Фараби – улица Мустафина – перенос КП на "Мкр. Орбита-2", в обратном направлении – начало движения от КП "Мкр. Орбита-2" – улица Мустафина – далее по схеме;

– в южном направлении – улица Навои – проспект Аль-Фараби – улица Мустафина – перенос КП на "Мкр. Орбита-2", в обратном направлении – начало движения от КП "Мкр. Орбита-2" – улица Мустафина – далее по схеме; №211 – в южном направлении – проспект Сейфуллина – улица Тимирязева – улица Розыбакиева – проспект Аль-Фараби - далее по схеме, в обратном направлении – без изменений.

Добавим, что согласно положению о проведении забега, размещенном на официальном сайте Almaty Marathon, участникам рекомендуется не бежать в одном ряду с двумя и более участниками, а при переходе на шаг – держаться правой стороны дороги.

Также участникам запрещается:

использовать любые механические средства (самокат, велосипед, ролики, пр.) передвижения для всех, кроме спортсменов-колясочников и участников со специальными детскими беговыми колясками;

участвовать в соревновании в наушниках – участник обязан слышать предупреждения других бегунов, судей, организаторов и других лиц, вовлеченных в организацию соревнования;

– участник обязан слышать предупреждения других бегунов, судей, организаторов и других лиц, вовлеченных в организацию соревнования; участвовать с животными;

участвовать в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

участвовать с любыми предметами, которые могут быть опасны для других участников;

участвовать с прогулочными колясками;

останавливаться на трассе – в случае плохого самочувствия, участнику по возможности необходимо остановить свое участие и отойти на обочину трассы, не мешая движению других участников соревнования;

препятствовать движению участников и организации соревнования иным способом.

Никто из официальных лиц команды, других лиц не имеет права идти, бежать, двигаться рядом с участником, в то время как участник берет питание или напитки.

Подчеркивается, что за нарушение правил участник будет дисквалифицирован.