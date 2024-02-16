Казахстанец выехал искать скот на снегоходе и заблудился. Его ищут с вертолета (видео)

На поиски пропавшего в Карагандинской области человека подняли вертолет Ми-8 АО "Казавиаспас". Мужчина выехал из дома позавчера, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный аккаунт ведомства в Telegram, сегодня ночью, с 00:25, в Нуринском районе Карагандинской области в 60 км от зимовки в селе Кенжарык начались поиски мужчины.

Они ведутся силами ДЧС Карагандинской области и родственником.

Сообщается, что мужчина 14 февраля выехал на снегоходе на поиски скота и заблудился.

Поисковые работы продолжаются.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование - обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.