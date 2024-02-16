Казахстанец выехал искать скот на снегоходе и заблудился. Его ищут с вертолета (видео)
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На поиски пропавшего в Карагандинской области человека подняли вертолет Ми-8 АО "Казавиаспас". Мужчина выехал из дома позавчера, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщает официальный аккаунт ведомства в Telegram, сегодня ночью, с 00:25, в Нуринском районе Карагандинской области в 60 км от зимовки в селе Кенжарык начались поиски мужчины.
Они ведутся силами ДЧС Карагандинской области и родственником.
Сообщается, что мужчина 14 февраля выехал на снегоходе на поиски скота и заблудился.
Поисковые работы продолжаются.
Что делать, если пропал человек?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.
Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:
- личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.
В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование - обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061365-kazahstanets-vyehal-iskat-skot-na-snegohode-i-zabludilsya-ego-ischut-s-vertoleta-video/