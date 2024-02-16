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"Мы верим в нее": алматинка пытается поставить на ноги дочь с ДЦП

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Зинур с мамой
Зинур с мамой. Фото: из личного архива

6-летняя Зинур из Алматы - третий ребенок в семье. Долгожданная девочка родилась с ДЦП. Зинур не может ходить, сидеть и даже держать голову, но все понимает, передает корреспондент NUR.KZ.

Детей мама Нургул Букенбаева воспитывает одна. Семья живет на пособие по инвалидности и алименты.

"Зинур родилась путем кесарева сечения на 31-й неделе беременности. Беременность протекала тяжело. При рождении дочь не плакала, получила гипоксию и гидроцефалию. Она находилась под аппаратом ИВЛ неделю.

Питалась через зонд в течение двух месяцев. Когда Зинур было четыре месяца, у нее начались судороги, и нас направили в Астану. Там и поставили ДЦП - три буквы, навсегда изменившие нашу жизнь", - рассказывает мама.

Сейчас у Зинур несколько диагнозов - атрофия зрительного нерва, ЗПРР. Девочка не ходит и не сидит, но все понимает.

"Я хочу, чтобы моя дочь не отставала от своих сверстников. Мы верим в нее. Поэтому я вожу ее на реабилитацию без перерыва: ЛФК, массаж, логопед, дефектолог, остеопат. Нынешнее лечение дает хороший результат. По словам врачей, есть шанс, что моя дочь будет ходить", - говорит Нургул.

Мама уверена, что ДЦП можно победить и поставить на ноги Зинур. Однако для этого необходима очередная реабилитация, стоимость которой для Нургул неподъемна - 1,1 млн тенге.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4300 2600 8240

Карта привязана к номеру: +7 702 766 3358, Асия Д., бабушка

ИИН: 590510402066

Instagram: @zinurga_komek

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061326-my-verim-v-nee-almatinka-pytaetsya-postavit-na-nogi-doch-s-dtsp/

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